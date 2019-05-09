Чех: "Арсенал" на правильном пути при Эмери"

Петр Чех Голкипер "Арсенала" Петр Чех уверен, что "канониры" находятся на правильном пути при Унаи Эмери, и победа в Лиге Европы стала бы этому свидетельством.

В четверг вечером "Арсенал" сразится с "Валенсией" за выход в финал Лиги Европы, имея преимущество после победы 3:1 в первой встрече. Это единственная возможность для "канониров" пробиться в Лигу Чемпионов на будущий сезон, потому что в Премьер-Лиге они уже не попадут в топ-4.

Несмотря на ужасную форму "Арсенала" на внутренней арене в последние недели, Чех положительно оценивает дебютный сезон Эмери в качестве главного тренера.

"Мы выступаем довольно неплохо, и победа в Лиге Европы стала бы для нас огромным достижением. Сейчас это абсолютный приоритет для каждого".

"Наш тренерский штаб хорошо справляется со своей работой. Они заложили прочный фундамент на новый сезон и последующие годы. Естественно, это будет зависеть от результатов, но по тому, как Унаи и его помощники работают, можно сказать, что "Арсенал" на правильном пути".

"Нам бы очень помогло выиграть Лигу Европы, потому что тогда ты попадешь в Лигу Чемпионов, и это упростит жизнь каждому", — цитирует Чеха Evening Standard.


Метки Арсенал, Лига Европы, Чех, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2019 19:00

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  1. urmat 09.05.2019 20:17 # urmat
    Твои слова, да Богу в уши Петя...

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  2. chelsiukpro 09.05.2019 19:44 # chelsiukpro
    Севодня камбэек Валенсии

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  3. xin 09.05.2019 19:33 # xin
    Венгер IN

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