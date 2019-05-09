Чех: "Арсенал" на правильном пути при Эмери"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех уверен, что "канониры" находятся на правильном пути при Унаи Эмери, и победа в Лиге Европы стала бы этому свидетельством.

В четверг вечером "Арсенал" сразится с "Валенсией" за выход в финал Лиги Европы, имея преимущество после победы 3:1 в первой встрече. Это единственная возможность для "канониров" пробиться в Лигу Чемпионов на будущий сезон, потому что в Премьер-Лиге они уже не попадут в топ-4.



Несмотря на ужасную форму "Арсенала" на внутренней арене в последние недели, Чех положительно оценивает дебютный сезон Эмери в качестве главного тренера.



"Мы выступаем довольно неплохо, и победа в Лиге Европы стала бы для нас огромным достижением. Сейчас это абсолютный приоритет для каждого".



"Наш тренерский штаб хорошо справляется со своей работой. Они заложили прочный фундамент на новый сезон и последующие годы. Естественно, это будет зависеть от результатов, но по тому, как Унаи и его помощники работают, можно сказать, что "Арсенал" на правильном пути".



"Нам бы очень помогло выиграть Лигу Европы, потому что тогда ты попадешь в Лигу Чемпионов, и это упростит жизнь каждому", — цитирует Чеха Evening Standard.