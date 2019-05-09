Алдервейрелд планирует вернуться в "Аякс"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд заявил о своих планах вернуться в "Аякс".

Накануне вечером Алдервейрелд помог "шпорам" совершить выдающийся камбэк в Амстердаме, вырвал победу 2:3 над "Аяксом", а вместе с ней — и путевку в финал Лиги Чемпионов.



Финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" 1 июня может стать последним матчем Тоби за "Тоттенхэм", потому что грядущим летом защитник будет доступен для трансфера за 25 миллионов фунтов.



30-летний бельгиец едва ли сразу вернется в "Аякс", за который он сыграл почти 200 матчей ранее в своей карьере, но подумывает об этом в будущем.



"Я не хочу делать чересчур популярные заявления, но возвращение в "Аякс" определенно у меня на уме, 100 процентов".



"Я провел здесь удивительно время, выиграв три титула. У меня были свои падения, но моя семья была здесь счастлива, как и я", — сообщил Алдервейрелд Voetbal International.