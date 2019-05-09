Алдервейрелд планирует вернуться в "Аякс"

Тоби Алдервейрелд Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд заявил о своих планах вернуться в "Аякс".

Накануне вечером Алдервейрелд помог "шпорам" совершить выдающийся камбэк в Амстердаме, вырвал победу 2:3 над "Аяксом", а вместе с ней — и путевку в финал Лиги Чемпионов.

Финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" 1 июня может стать последним матчем Тоби за "Тоттенхэм", потому что грядущим летом защитник будет доступен для трансфера за 25 миллионов фунтов.

30-летний бельгиец едва ли сразу вернется в "Аякс", за который он сыграл почти 200 матчей ранее в своей карьере, но подумывает об этом в будущем.

"Я не хочу делать чересчур популярные заявления, но возвращение в "Аякс" определенно у меня на уме, 100 процентов".

"Я провел здесь удивительно время, выиграв три титула. У меня были свои падения, но моя семья была здесь счастлива, как и я", — сообщил Алдервейрелд Voetbal International.


Метки Алдервейрелд, Аякс, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. xin 09.05.2019 18:33 # xin
    Ну опять один-два привоза vs Лфц и можно ливать.

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  2. thierryhenry14 09.05.2019 18:03 # thierryhenry14
    Увидел как они раскатывают и сразу захотел
    А то бы в МЛС или Китай просился

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