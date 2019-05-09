Сперони покидает "Кристал Пэлас" после 15 лет в клубе

Проведя в "Кристал Пэлас" 15 лет, после окончания этого сезона голкипер Хулиан Сперони покинет лондонский клуб.

Сперони присоединился к "орлам" из "Данди" в 2004 году и с тех пор сыграл 405 матчей, что является четвертым показателем в истории клуба с "Селхерст Парк".



За это время аргентинец четырежды признавался Игроком Года в своей команде. Кроме того, Хулиан 112 раз сохранил свои ворота на замке, включая оба полуфинала и финал плей-офф Чемпионшипа в 2013 года — выйдя тогда в Премьер-Лигу, с тех пор "Пэлас" не покидает элитный дивизион.



Однако сейчас контракт 39-летнего голкипера истекает и продлен не будет. В воскресенье после домашнего матча Премьер-Лиги против "Борнмута" Сперони сможет попрощаться с публикой "Селхерст Парк".



"Лучшие 15 лет своей игровой карьеры Хулиан посвятил нашему клубу, и это войдет в историю. Но, возможно, еще важнее, что все болельщики "Пэлас" и каждый в клубе запомнят его как истинную легенду клуба", — сообщил президент "Пэлас" Стив Пэриш.