Лучшие моменты ответных матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов (ВИДЕО)

Дивок Ориги и Лукас Моура Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов ответных матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов.



Указанный контент недоступен.
Только для зарегистрированных пользователей.


Метки видео, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2019 15:40

Количество просмотров Просмотров: 733

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. nash 09.05.2019 16:47 # nash
    повторы матчей здесь если кому нужно http://replayfootballmatches.net/

    (ответить)

  2. kz19 09.05.2019 16:16 # kz19
    Спасибо за обзор! Очень понравилось, что добавили после матчевые интервью.

    (ответить)

  3. brown-ale 09.05.2019 15:55 # brown-ale
    Грузите хаты на 27 номера Челси и Арсенала. Кто там у них играет под 27?

    (ответить)

  4. xin 09.05.2019 15:54 # xin
    Тоттенхэм без вложений играет в финале, Сити с миллиардами и лысым на тренере - тусит у помойки))

    (ответить)

  5. chebrec 09.05.2019 15:49 # chebrec
    Одного гола который должен был залетать так и не хватило обоим командам

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: