Фернандеш может приехать в Манчестер, но не в "Сити"

"Манчестер Сити" не будет покупать полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша, однако игрок сборной Португалии все еще может приехать в Манчестер.

На протяжении последних дней английская пресса неоднократно сообщала, что "горожане" добились значительного прогресса в переговорах по Фернандешу и надеются вскоре заключить сделку стоимостью 40-50 миллионов фунтов.



Однако источник внутри "Сити" сообщил изданию Manchester Evening News, что клуб не контактировал с коллегами из Лиссабона и вообще не заинтересован в приобретении 24-летнего португальца.



Впрочем, это совсем не означает, что Фернандеш, забивший 31 гол в 50 матчах этого сезона за "Спортинг", не приедет в Манчестер. По информации ESPN, Бруну находится в списке трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.



"Красные дьяволы" видят в Бруну замену для Андера Эрреры, который в шаге от перехода в ПСЖ свободным агентом.