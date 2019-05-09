Анонс ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы

В четверг вечером "Челси" и "Арсенал" проведут свои ответные матчи на стадии 1/2 финала Лиги Европы.

ЧЕЛСИ — АЙНТРАХТ 22:00 Онлайн-трансляция



В минувшее воскресенье "Челси" разгромил "Уотфорд" со счетом 3:0 и гарантировал себе место в топ-4 Премьер-Лиги. Это должно слегка раскрепостить команду Маурицио Сарри на последний домашний матч в сезоне, потому что во Франкфурте она отрезками выглядела достаточно нервно.



В отличие от "синих", "Айнтрахт" свой матч на выходных проиграл, сокрушительно уступив "Байеру" в Бундеслиге со счетом 6:1. Все шесть своих голов команда из Франкфурта пропустила в первые 36 минут.



"Я доволен, что мы достигли поставленной клубом цели и обеспечили себе место в топ-4. Теперь мы хотим выйти в финал Лиги Европы и выиграть его, потому что мы заслуживаем трофей в это сезоне".



"Это будет непросто, потому что нам играть с опасной командой, как мы убедились по первому матчу. Они динамичны и агрессивны, и когда они находят пространство, игра становится опасной".



"В полуфинале ты обязательно будешь играть против сильной команды с очень сильными игроками. Сложно быть фаворитом в полуфинале", — говорил Сарри.



- Все четыре предыдущие команды, игравшие вничью первый полуфинальный матч Лиги Европы на выезде, затем проходили в финал. Последний раз это случилось с "Атлетико" против "Арсенала" год назад.



- Завершая первый матч выездной ничьей на стадии плей-офф какого-либо европейского турнира, "Челси" вылетал в трех из четырех последних случаев.



- "Челси" может достичь европейского финала впервые с 2013 года, когда в главном матче Лиги Европы "синие" одолели "Бенфику" со счетом 2:1.



- "Айнтрахт" стремится в свой первый европейский финал со времен финала Кубка УЕФА в 1980 году.



- "Челси" еще никогда не проигрывал дома немецким командам во всех турнирах — семь побед и две ничьи. В семи из этих девяти матчей "синие" даже не пропускали.



- Все четыре последних выезда "Айнтрахта" в Англию завершились поражениями с общим счетом 11:1.



- "Челси" ни разу не уступил в 16 последних матчах Лиги Европы.



- "Айнтрахт" потерпел только одно поражение в восьми последних выездных матчах Лиги Европы — от "Бенфики" в предыдущем раунде. Немцы забивали в каждом из шести своих выездных поединков в этом розыгрыше турнира.



В стартовом составе "Челси" ожидается появление Эмерсона Палмери, Матео Ковачича, Эдена Азара, Виллиана и Оливье Жиру, а вот Нголо Канте может залечить заднюю поверхность бедра только к финалу 29 мая.



ВАЛЕНСИЯ — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция



В концовке сезона у "Арсенала" явно произошло смещение приоритетов. Насколько хорошо и убедительно смотрелись "канониры" в двух матчах против "Наполи" в предыдущем раунде Лиги Европы, настолько же удручающим образом они выглядели в Премьер-Лиге.



Три поражения подряд и домашняя ничья с "Брайтоном" в воскресенье лишили "Арсенал" шансов финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, и теперь "канониры" могут пробиться в Лигу Чемпионов лишь через победу в Лиге Европы.



"Канониры" выиграли первый матч против "Валенсии" со счетом 3:1, что создает им хороший задел, однако, зная ужасную выездную форму "Арсенала" на внутренней арене, ни в чем нельзя быть уверенным.



- Только пять из 28 команд, проигравших первый полуфинальный матч Лиги Европы / Кубка УЕФА с разницей в два гола или более, достигали финала. Последний раз это удавалось "Эспаньолу" против "Брюгге" в сезоне 1987/88.



- "Арсенал" никогда не выбывал из еврокубков, выигрывая первый матч плей-офф с разницей в два гола или более. Все 27 таких раз были успешными.



- "Валенсия" может достичь своего первого европейского финала со времен Кубка УЕФА в 2004 году.



- Последним европейским финалом "Арсенала" остается главный матч Лиги Чемпионов против "Барселоны" в 2006 году. Помимо того финала, "канониры" также проиграли и два предыдущих — в Кубке обладателей кубков в 1995 и Кубке УЕФА в 2000.



- "Валенсия" выиграла оба предыдущих домашних матча против "Арсенала".



- "Арсенал" проиграл все четыре последних выезда в Испанию и не знает побед уже семь таких матчей подряд.



- "Валенсия" проиграла только один из 21 последнего домашнего матча во всех турнирах.



- Включая финал, главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери выиграл все 18 последних дуэлей в плей-офф Лиги Европы, последний раз уступая "Валенсии" в полуфинале в сезоне 2011/12.



- Александр Лакасетт забил восемь голов в 10 последних матчах плей-офф Лиги Европы.



"Арсенал" не взял на этот выезд травмированных Роба Холдинга, Эктора Беллерина, Аарона Рэмси, Дениса Суареса и Данни Уэлбека. Юниоры Эдди Нкетиа и Джо Уиллок готовы прийти на помощь.