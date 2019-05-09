Анонс ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы

Арсенал В четверг вечером "Челси" и "Арсенал" проведут свои ответные матчи на стадии 1/2 финала Лиги Европы.

ЧЕЛСИ — АЙНТРАХТ 22:00 Онлайн-трансляция

В минувшее воскресенье "Челси" разгромил "Уотфорд" со счетом 3:0 и гарантировал себе место в топ-4 Премьер-Лиги. Это должно слегка раскрепостить команду Маурицио Сарри на последний домашний матч в сезоне, потому что во Франкфурте она отрезками выглядела достаточно нервно.

В отличие от "синих", "Айнтрахт" свой матч на выходных проиграл, сокрушительно уступив "Байеру" в Бундеслиге со счетом 6:1. Все шесть своих голов команда из Франкфурта пропустила в первые 36 минут.

"Я доволен, что мы достигли поставленной клубом цели и обеспечили себе место в топ-4. Теперь мы хотим выйти в финал Лиги Европы и выиграть его, потому что мы заслуживаем трофей в это сезоне".

"Это будет непросто, потому что нам играть с опасной командой, как мы убедились по первому матчу. Они динамичны и агрессивны, и когда они находят пространство, игра становится опасной".

"В полуфинале ты обязательно будешь играть против сильной команды с очень сильными игроками. Сложно быть фаворитом в полуфинале", — говорил Сарри.

- Все четыре предыдущие команды, игравшие вничью первый полуфинальный матч Лиги Европы на выезде, затем проходили в финал. Последний раз это случилось с "Атлетико" против "Арсенала" год назад.

- Завершая первый матч выездной ничьей на стадии плей-офф какого-либо европейского турнира, "Челси" вылетал в трех из четырех последних случаев.

- "Челси" может достичь европейского финала впервые с 2013 года, когда в главном матче Лиги Европы "синие" одолели "Бенфику" со счетом 2:1.

- "Айнтрахт" стремится в свой первый европейский финал со времен финала Кубка УЕФА в 1980 году.

- "Челси" еще никогда не проигрывал дома немецким командам во всех турнирах — семь побед и две ничьи. В семи из этих девяти матчей "синие" даже не пропускали.

- Все четыре последних выезда "Айнтрахта" в Англию завершились поражениями с общим счетом 11:1.

- "Челси" ни разу не уступил в 16 последних матчах Лиги Европы.

- "Айнтрахт" потерпел только одно поражение в восьми последних выездных матчах Лиги Европы — от "Бенфики" в предыдущем раунде. Немцы забивали в каждом из шести своих выездных поединков в этом розыгрыше турнира.

В стартовом составе "Челси" ожидается появление Эмерсона Палмери, Матео Ковачича, Эдена Азара, Виллиана и Оливье Жиру, а вот Нголо Канте может залечить заднюю поверхность бедра только к финалу 29 мая.

ВАЛЕНСИЯ — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция

В концовке сезона у "Арсенала" явно произошло смещение приоритетов. Насколько хорошо и убедительно смотрелись "канониры" в двух матчах против "Наполи" в предыдущем раунде Лиги Европы, настолько же удручающим образом они выглядели в Премьер-Лиге.

Три поражения подряд и домашняя ничья с "Брайтоном" в воскресенье лишили "Арсенал" шансов финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, и теперь "канониры" могут пробиться в Лигу Чемпионов лишь через победу в Лиге Европы.

"Канониры" выиграли первый матч против "Валенсии" со счетом 3:1, что создает им хороший задел, однако, зная ужасную выездную форму "Арсенала" на внутренней арене, ни в чем нельзя быть уверенным.

- Только пять из 28 команд, проигравших первый полуфинальный матч Лиги Европы / Кубка УЕФА с разницей в два гола или более, достигали финала. Последний раз это удавалось "Эспаньолу" против "Брюгге" в сезоне 1987/88.

- "Арсенал" никогда не выбывал из еврокубков, выигрывая первый матч плей-офф с разницей в два гола или более. Все 27 таких раз были успешными.

- "Валенсия" может достичь своего первого европейского финала со времен Кубка УЕФА в 2004 году.

- Последним европейским финалом "Арсенала" остается главный матч Лиги Чемпионов против "Барселоны" в 2006 году. Помимо того финала, "канониры" также проиграли и два предыдущих — в Кубке обладателей кубков в 1995 и Кубке УЕФА в 2000.

- "Валенсия" выиграла оба предыдущих домашних матча против "Арсенала".

- "Арсенал" проиграл все четыре последних выезда в Испанию и не знает побед уже семь таких матчей подряд.

- "Валенсия" проиграла только один из 21 последнего домашнего матча во всех турнирах.

- Включая финал, главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери выиграл все 18 последних дуэлей в плей-офф Лиги Европы, последний раз уступая "Валенсии" в полуфинале в сезоне 2011/12.

- Александр Лакасетт забил восемь голов в 10 последних матчах плей-офф Лиги Европы.

"Арсенал" не взял на этот выезд травмированных Роба Холдинга, Эктора Беллерина, Аарона Рэмси, Дениса Суареса и Данни Уэлбека. Юниоры Эдди Нкетиа и Джо Уиллок готовы прийти на помощь.


Метки Айнтрахт, Арсенал, Валенсия, Лига Европы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2019 13:30

Количество просмотров Просмотров: 1796

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 09.05.2019 15:04 # slash-lfc
    Адекватные нейтральные зрители сегодня будут поддерживать Арсенал и Айнтрахт.

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  2. skychnie-oboi 09.05.2019 15:02 # skychnie-oboi
    Ранний Луиз>Ван Дейка(с)

    АХАХАХАХАХХАХАХАХАХА!!!!!111

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  3. reams 09.05.2019 14:58 # reams
    победа Арсенала и, по хорошему бы, победа Айнтрахта

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  4. weorlfc 09.05.2019 14:57 # weorlfc
    БеZббет че нынче изимани говорит?

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  5. farot 09.05.2019 14:56 # farot
    прям неделя единения на фапле. Все как Муамба завещал

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  6. fanstevengerrard 09.05.2019 14:51 # fanstevengerrard
    А где валмин?

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  7. gidro-met 09.05.2019 14:51 # gidro-met
    Арсик обе з. Матч ближе к ничейке, максимум разгица в 1 мяч. Челси на классе. Ждем финалочки от Апл. Не зря же все дружно оподливились с Брайтонами - чисто сценарий для успешного бизнеса БК, как обычно. В этом году это зашло на нежданчика. Дома пососать немотивированным андердогам чтобы в ЛЧ каждый тайм по 3 гола клепать Барселонам, МС и Аяксам.

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  8. only--liverpool 09.05.2019 14:49 # only--liverpool
    Финал ЛЕ = выход из группы ЛЧ.

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  9. lfcynwa 09.05.2019 14:47 # lfcynwa
    симпатичен Франкфурт, но да будет английский финал и тут)

    удач пенсам и гуннерам

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  10. skychnie-oboi 09.05.2019 14:37 # skychnie-oboi
    Как красиво и правильно подвернуть джинсы?

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  11. only--liverpool 09.05.2019 14:36 # only--liverpool
    Даже смотреть не буду это калище. ЛЕ - турнир отбросов общества, хуесосов, впрочем болелам челси не привыкать... Даже вчера уже матч не так смотрелся, на фоне Ливерпуля. А про сегодня и говорить нечего.

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  12. thegodfather 09.05.2019 14:31 # thegodfather
    смеагол еще не отписывался сегодня?

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  13. puhovik-vengera 09.05.2019 14:30 # puhovik-vengera
    фапловчане-танкисты, как вам патч 1.5?
    танки скатились или все еще норм?

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  14. ian 09.05.2019 14:29 # ian
    Никто не будет смотреть это говно.

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  15. bezviz 09.05.2019 14:28 # bezviz
    а вот и настоящий футбол подьехал, а не эти ваши дворовые разборки с 2-3 голами за минуту, идите вы нах.уй с таким футболом! сегодня футбол для истинных гурманов сего вида спорта!

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  16. chronicle 09.05.2019 14:19 # chronicle
    Ну наконец то анонс настоящих тащеров АПЛ в Европе.

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  17. slash-lfc 09.05.2019 14:15 # slash-lfc
    Ооо, а вот и топовые вывески подъехали.

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  18. lodi 09.05.2019 14:09 # lodi
    время апл сучки.глянем сегодня на убогих арррррр

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  19. lexa-arsenal 09.05.2019 14:07 # lexa-arsenal
    Пацаны, а че вилат на матч тв комментит?

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  20. skychnie-oboi 09.05.2019 13:59 # skychnie-oboi
    Кто запорет 2-й английский финал - будет по жизненно под шконарем на ФАПЛЕ!!!.
    Так что удачи - вам.

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