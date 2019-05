Светская хроника за четверг

Переход Эдена Азара в "Реал" под угрозой срыва. Жоау Фелиш может заменить Габриэля Жезуса в "Манчестер Сити". Алексис Санчес договаривается с "Интером". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Решение ФИФА оставить трансферный запрет "Челси" в силе является "очень плохой новостью" для плеймейкера Эдена Азара, чей переход в "Реал" теперь может не состояться. (Daily Mail)



"Челси" пока не возобновлял переговоры с Каллумом Хадсон-Одои о новом контракте и все еще может продать вингера, чье действующее соглашение истекает через год. (Daily Mail)



"Реал" готов вывести Гарета Бэйла из состава первой команды и отправить в резерв, если вингер откажется покинуть Мадрид грядущим летом. (The Sun)



Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери хочет избавиться от пяти игроков грядущим летом, включая Месута Озила и Генриха Мхитаряна. (The Sun)



"Арсенал", "Рома" и "Интер" поспорят с "Эвертоном" за право выкупить полузащитника Андре Гомеша у "Барселоны". (The Sun)



"Манчестер Сити" купит вундеркинда "Бенфики" Жоау Фелиша, если сможет избавиться от Габриэля Жезуса. (A Bola)



"Атлетико" нацелился на защитника "Сити" Николаса Отаменди. (The Sun)



Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса контактирует с "Интером". (Gazzetta dello Sport)



Исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд конфликтует с Оле Гуннаром Сульшером по поводу Поля Погба, не желая продавать полузащитника — в отличие от главного тренера, который не видит смысла удерживать француза. (Daily Mirror)



"Саутгемптон" планирует предложить 30 миллионов фунтов за нападающего "Фулхэма" Александара Митровича, который также интересен "Вест Хэму" и клубам из Китая. (Daily Express)



Голкипер "Бернли" Джо Харт может найти пристанище в "Норвиче. (The Sun)



Другое



Скотт Паркер все ближе к назначению постоянным главным тренером "Фулхэма". (Daily Mail)



"Рома" готова платить Маурицио Сарри 5 млн. фунтов, которые он ежегодно получает в "Челси". (Evening Standard)



Федерация футбола Италии дисквалифицировала агента Мино Райолу, представляющего интересы многих известных игроков, включая Поля Погба, на три месяца. (Sky Sports)



Защитник "Ньюкасла" Деандре Йедлин перенес операцию после травмы паха. (Sky Sports)



"Ливерпуль" получил 16,613 билетов на финал Лиги Чемпионов в Мадриде 1 июня при вместимости стадиона в 68 тыс. зрителей. (Evening Standard)



Но в Мадрид собираются приехать 70 тыс. фанатов "Ливерпуля". (Daily Mail)