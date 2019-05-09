Роуз признался, что камбэек Ливерпуля" вдохновил "Тоттенхэм"
Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз признался, что его команда использовала как источник вдохновения камбэк "Ливерпуля" против "Барселоны", чтобы отыграться против "Аякса".
Во вторник вечером "Ливерпуль" одержал ярчайшую победу над "Барселоной" со счетом 4:0 и вышел в финал Лиги Чемпионов.
Спустя сутки в финал шагнул и "Тоттенхэм", забив три гола за второй тайм и выцарапав победу 2:3. Этого успеха "шпоры" достигли не без помощи "красных".
"Мы видели матч "Ливерпуля" накануне вечером, и это лишь показывает, что ничего не кончено, пока оно действительно не кончено. В перерыве мы произнесли несколько слов, а затем сыграли так, как сыграли".
"Мы можем победить любого, когда играем таким образом. Тренер говорил об этом еще в отеле. Он говорил, что это правильный настрой".
"Мы неправильно начали первый матч против "Аякса", однако сейчас мы в финале, и мы предвкушаем его", — сообщил Роуз BT Sport.
09.05.2019 12:30
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Последние комментарии:
Он чё там с пивасом в руках? Или это Миша фотошоп освоил?
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Ахуенно отыграл матч
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Вдохновившись камбэком Ливерпуля добрались до самого Ливерпуля и теперь по иронии судьбы приКлопнут насекомого "счастливчика", который свою задачу максимум на сезон уже выпонил - второе место и финал. Дальше за дело берутся уже е те, кому рил суждено в этом году отличиться.
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Неправда, он вдохновился тем, что он черный.
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