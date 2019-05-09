Роуз признался, что камбэек Ливерпуля" вдохновил "Тоттенхэм"

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз признался, что его команда использовала как источник вдохновения камбэк "Ливерпуля" против "Барселоны", чтобы отыграться против "Аякса".

Во вторник вечером "Ливерпуль" одержал ярчайшую победу над "Барселоной" со счетом 4:0 и вышел в финал Лиги Чемпионов.



Спустя сутки в финал шагнул и "Тоттенхэм", забив три гола за второй тайм и выцарапав победу 2:3. Этого успеха "шпоры" достигли не без помощи "красных".



"Мы видели матч "Ливерпуля" накануне вечером, и это лишь показывает, что ничего не кончено, пока оно действительно не кончено. В перерыве мы произнесли несколько слов, а затем сыграли так, как сыграли".



"Мы можем победить любого, когда играем таким образом. Тренер говорил об этом еще в отеле. Он говорил, что это правильный настрой".



"Мы неправильно начали первый матч против "Аякса", однако сейчас мы в финале, и мы предвкушаем его", — сообщил Роуз BT Sport.