Роуз признался, что камбэек Ливерпуля" вдохновил "Тоттенхэм"

Данни Роуз Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз признался, что его команда использовала как источник вдохновения камбэк "Ливерпуля" против "Барселоны", чтобы отыграться против "Аякса".

Во вторник вечером "Ливерпуль" одержал ярчайшую победу над "Барселоной" со счетом 4:0 и вышел в финал Лиги Чемпионов.

Спустя сутки в финал шагнул и "Тоттенхэм", забив три гола за второй тайм и выцарапав победу 2:3. Этого успеха "шпоры" достигли не без помощи "красных".

"Мы видели матч "Ливерпуля" накануне вечером, и это лишь показывает, что ничего не кончено, пока оно действительно не кончено. В перерыве мы произнесли несколько слов, а затем сыграли так, как сыграли".

"Мы можем победить любого, когда играем таким образом. Тренер говорил об этом еще в отеле. Он говорил, что это правильный настрой".

"Мы неправильно начали первый матч против "Аякса", однако сейчас мы в финале, и мы предвкушаем его", — сообщил Роуз BT Sport.


Метки Аякс, Лига Чемпионов, Роуз, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2019 12:30

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  1. suddenly 09.05.2019 13:04 # suddenly
    Он чё там с пивасом в руках? Или это Миша фотошоп освоил?

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  2. mancunia-planet 09.05.2019 13:02 # mancunia-planet
    Ахуенно отыграл матч

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  3. gidro-met 09.05.2019 12:39 # gidro-met
    Вдохновившись камбэком Ливерпуля добрались до самого Ливерпуля и теперь по иронии судьбы приКлопнут насекомого "счастливчика", который свою задачу максимум на сезон уже выпонил - второе место и финал. Дальше за дело берутся уже е те, кому рил суждено в этом году отличиться.

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  4. superglor 09.05.2019 12:35 # superglor
    Неправда, он вдохновился тем, что он черный.

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