Сульшер поговорит с Лукаку на следующей неделе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер запланировал встречу с Ромелу Лукаку, чтобы обсудить будущее нападающего на "Олд Траффорд".

Лукаку, который в свое время стоил клубу 75 миллионов фунтов, является одним из тех игроков, чьи перспективы на "Олд Траффорд" вызывают большие вопросы.



Совсем недавно 25-летний игрок сборной Бельгии и его агент сделали несколько намеков на отъезд из "Юнайтед", признавшись в симпатиях к Серии А.



Как сообщает Evening Standard, Сульшер намерен как можно скорее убрать эту неопределенность. В воскресенье против "Кардиффа" "красные дьяволы" завершат свой сезон, а уже через несколько дней Оле Гуннар проведет встречу с Ромелу.



Предполагается, что Лукаку сообщит Сульшеру о своем намерении покинуть "Юнайтед", после чего "дьяволы" будут готовы выслушать предложения насчет нападающего, который не забивает уже восемь матчей кряду.