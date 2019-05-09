Ван дер Сар планирует продать Де Лигта в Англию или Испанию

Маттейс Де Лигт Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар ожидает, что грядущим летом защитник Маттейс Де Лигт уедет выступать в английскую Премьер-Лигу или испанскую Ла Лигу.

Своей не по годам зрелой игрой в этом сезоне Де Лигт привлек интерес самых могущественных клубов Европы, включая "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Барселону".

Выступая перед прессой до ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма", Ван дер Сар признал, что не надеется сохранить 19-летнего игрока сборной Голландии.

"Думаю, это будут последние матч Де Лигта за "Аякс". Но я надеюсь, он покинет клуб на высокой ноте. Он находится здесь с детства, и ему суждено перейти в большой клуб".

"Думаю, он отправится в Англию или Испанию", — цитирует экс-голкипера "Юнайтед" Daily Mirror.


Метки Аякс, Ван дер Сар, Де Лигт

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1949

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 09.05.2019 11:40 # liverpool1892est
    Обмен на Ловрена+Матип+Миньет+Старридж+Ориги+Ланана

    (ответить)

  2. pistolero-lfc 09.05.2019 11:18 # pistolero-lfc
    В Реал его, чтоб в Ливерпуль перешел Варан

    (ответить)

  3. contrario 09.05.2019 11:15 # contrario
    тут всё ясно, разводить Райола будет Барсу-Реал.

    (ответить)

  4. shakur 09.05.2019 11:06 # shakur
    В Саутгемптон

    (ответить)

  5. girasimus 09.05.2019 10:49 # girasimus
    Может ВВД его уговорит в ЛФК, но думаю что за него не заплатят очередные 70 лямов.

    (ответить)

  6. keane16 09.05.2019 10:40 # keane16
    Очевидно, что сити или барса

    (ответить)

  7. dwayne 09.05.2019 10:27 # dwayne
    в Челси его

    (ответить)

  8. liverfun 09.05.2019 10:22 # liverfun
    норм игрок, для его личного прогресса ему бы отлично подошел ливерпуль, но очень маловероятен этот переход, учитывая, что это не самая проблемная позиция в команде, да и агент райола еще сильнее понижает вероятность трансфера.
    скорее всего в барсу уйдет, как бы не стал там очередным умтити

    (ответить)

  9. farot 09.05.2019 10:10 # farot
    урвать бы его на место уходящего Кекила

    (ответить)

  10. skychnie-oboi 09.05.2019 10:10 # skychnie-oboi
    В пару к Дику.Будет бетон высшей пробы.
    Дейк натаскает его на экстра лвл за пол года буквально.
    Раз уж Матипы играют как топарики.

    (ответить)

  11. rhymo 09.05.2019 10:09 # rhymo
    В Тоттенхэм его

    (ответить)

  12. zloy-vasya 09.05.2019 10:01 # zloy-vasya
    Щас пойдут злые языки его полоскать(

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: