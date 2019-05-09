Ван дер Сар планирует продать Де Лигта в Англию или Испанию

Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар ожидает, что грядущим летом защитник Маттейс Де Лигт уедет выступать в английскую Премьер-Лигу или испанскую Ла Лигу.

Своей не по годам зрелой игрой в этом сезоне Де Лигт привлек интерес самых могущественных клубов Европы, включая "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Барселону".



Выступая перед прессой до ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма", Ван дер Сар признал, что не надеется сохранить 19-летнего игрока сборной Голландии.



"Думаю, это будут последние матч Де Лигта за "Аякс". Но я надеюсь, он покинет клуб на высокой ноте. Он находится здесь с детства, и ему суждено перейти в большой клуб".



"Думаю, он отправится в Англию или Испанию", — цитирует экс-голкипера "Юнайтед" Daily Mirror.