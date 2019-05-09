Ван дер Сар планирует продать Де Лигта в Англию или Испанию
Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар ожидает, что грядущим летом защитник Маттейс Де Лигт уедет выступать в английскую Премьер-Лигу или испанскую Ла Лигу.
Своей не по годам зрелой игрой в этом сезоне Де Лигт привлек интерес самых могущественных клубов Европы, включая "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Барселону".
Выступая перед прессой до ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма", Ван дер Сар признал, что не надеется сохранить 19-летнего игрока сборной Голландии.
"Думаю, это будут последние матч Де Лигта за "Аякс". Но я надеюсь, он покинет клуб на высокой ноте. Он находится здесь с детства, и ему суждено перейти в большой клуб".
"Думаю, он отправится в Англию или Испанию", — цитирует экс-голкипера "Юнайтед" Daily Mirror.
09.05.2019 10:00
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В Реал его, чтоб в Ливерпуль перешел Варан
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тут всё ясно, разводить Райола будет Барсу-Реал.
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В Саутгемптон
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Может ВВД его уговорит в ЛФК, но думаю что за него не заплатят очередные 70 лямов.
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Очевидно, что сити или барса
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в Челси его
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норм игрок, для его личного прогресса ему бы отлично подошел ливерпуль, но очень маловероятен этот переход, учитывая, что это не самая проблемная позиция в команде, да и агент райола еще сильнее понижает вероятность трансфера.
скорее всего в барсу уйдет, как бы не стал там очередным умтити
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урвать бы его на место уходящего Кекила
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В пару к Дику.Будет бетон высшей пробы.
Дейк натаскает его на экстра лвл за пол года буквально.
Раз уж Матипы играют как топарики.
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В Тоттенхэм его
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Щас пойдут злые языки его полоскать(
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