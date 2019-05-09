Андер Эррера направляется в ПСЖ
Летнее обновление состава "Манчестер Юнайтед" начнется с ухода полузащитника Андера Эрреры в ПСЖ.
После прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" Эррера превратился в ключевого игрока команды. Учитывая это, клуб изъявил желание продлить истекающий в конце сезона контракт Андера.
Как сообщает Daily Mirror, "Юнайтед" общался с Эррерой насчет новой сделки с января, однако разногласия сторон оказались слишком велики. Получая только 60 тысяч фунтов каждые семь дней по своему действующему контракту, Эррера хотел приблизить свое недельное жалование до отметки в 200 тыс. фунтов.
Не найдя общего языка с "дьяволами", 29-летний испанец договорился о своем переходе свободным агентом в ПСЖ. На "Стад Де Франс" Эрррера получит трехлетний контракт стоимостью 25 млн. фунтов — или 160 тыс. фунтов в неделю.
Добавим, что в этом сезоне "Юнайтед" остается сыграть всего один матч — против "Кардиффа" в воскресенье. Учитывая это, Эррере не придется тянуть с объявлением решения насчет своего будущего.
09.05.2019 09:00
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Да уж получе Паредеса будет
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игрок хороший, а мужик отличный, слова плохого на счет моура не сказал, совсем наоборот, удачи, на таких надо ориентироваться а не на покпа и чанчеса
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