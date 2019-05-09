Эмери жаждет принести "Арсеналу" трофей Лиги Европы

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что жаждет принести своему клубу трофей Лиги Европы.

Одолев "Валенсию" со счетом 3:1 в первом матче, в четверг вечером Эмери постарается вывести "канониров" в финал турнира, который он три раза подряд выигрывал со своим бывшим клубом "Севильей".

По словам Унаи, его амбиции состоят не только в том, чтобы вернуть "Арсенал" в Лигу Чемпионов. Унаи жаждет принести лондонцам престижный трофей, который они никогда не выигрывали.

"Впервые я сражался за этот трофей как раз с "Валенсией". Тогда это еще был Кубок УЕФА, и я думаю, тогда важность этого трофея была ниже, чем сейчас".

"Сейчас важность Лиги Европы увеличилась. Это важный трофей для всех команд, которые не участвуют в Лиге Чемпионов. Для некоторых это своего рода второй шанс, как для "Валенсии" в этом сезоне".

"Это трофей, который все хотят выиграть. Путевка в Лигу Чемпионов за победу в Лиге Европы — это справедливая награда. Я вижу, как эта деталь повысила важность Лиги Европы".

"Когда я впервые выиграл этот трофей с "Севильей", мы не получили путевку в Лигу Чемпионов. Во второй раз получили. Это привлекательный трофей, и он становится только привлекательнее. Мы видели здесь "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико", мы видели "Севилью" против "Ливерпуля".

"Здесь высокие требования, и каждый жаждет выиграть этот трофей, а не просто получить путевку в Лигу Чемпионов".

"Любой клуб вроде "Арсенала" или "Валенсии" стремится выигрывать трофеи. За свою историю "Арсенал" выиграл только два европейских трофея: Кубок ярмарок и Кубок обладателей кубков. Ни того, ни другого уже не существует, поэтому я полон амбиций, чтобы выиграть Лигу Европы здесь", — цитирует Эмери Sky Sports.


Метки Арсенал, Лига Европы, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. klementino 09.05.2019 08:46 # klementino
    По логике должен принести.Не вижу причин по которым он не смог бы обыграть такой еще сырой Челси.Но в Челси есть игроки,которые знают как выйгрывать большие трофеи,так что верим,хоть и в маловероятную,но победу пенсов

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  2. januzaj00 09.05.2019 08:41 # januzaj00
    ЛЕ его клиент

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  3. alexomck 09.05.2019 08:33 # alexomck
    станет королём Лондона, когда Похетино уйдёт в Барсу.

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  4. liverpool1892est 09.05.2019 08:19 # liverpool1892est
    Да что он себе позволяет:)

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  5. tot35 09.05.2019 08:05 # tot35
    Эмери сделай это!

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