Эмери жаждет принести "Арсеналу" трофей Лиги Европы

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что жаждет принести своему клубу трофей Лиги Европы.

Одолев "Валенсию" со счетом 3:1 в первом матче, в четверг вечером Эмери постарается вывести "канониров" в финал турнира, который он три раза подряд выигрывал со своим бывшим клубом "Севильей".



По словам Унаи, его амбиции состоят не только в том, чтобы вернуть "Арсенал" в Лигу Чемпионов. Унаи жаждет принести лондонцам престижный трофей, который они никогда не выигрывали.



"Впервые я сражался за этот трофей как раз с "Валенсией". Тогда это еще был Кубок УЕФА, и я думаю, тогда важность этого трофея была ниже, чем сейчас".



"Сейчас важность Лиги Европы увеличилась. Это важный трофей для всех команд, которые не участвуют в Лиге Чемпионов. Для некоторых это своего рода второй шанс, как для "Валенсии" в этом сезоне".



"Это трофей, который все хотят выиграть. Путевка в Лигу Чемпионов за победу в Лиге Европы — это справедливая награда. Я вижу, как эта деталь повысила важность Лиги Европы".



"Когда я впервые выиграл этот трофей с "Севильей", мы не получили путевку в Лигу Чемпионов. Во второй раз получили. Это привлекательный трофей, и он становится только привлекательнее. Мы видели здесь "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико", мы видели "Севилью" против "Ливерпуля".



"Здесь высокие требования, и каждый жаждет выиграть этот трофей, а не просто получить путевку в Лигу Чемпионов".



"Любой клуб вроде "Арсенала" или "Валенсии" стремится выигрывать трофеи. За свою историю "Арсенал" выиграл только два европейских трофея: Кубок ярмарок и Кубок обладателей кубков. Ни того, ни другого уже не существует, поэтому я полон амбиций, чтобы выиграть Лигу Европы здесь", — цитирует Эмери Sky Sports.