"Ливерпуль" предложит Ориги новый контракт

"Ливерпуль" собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, незаметному герою этого сезона.

В этом сезоне Премьер-Лиги Ориги отметился только тремя появлениями в стартовом составе, вчистую проигрывая конкуренцию основной тройке нападения "красных".



Однако это не помешало Дивоку забить невероятно важные победные мячи в концовках матчей против "Эвертона" в декабре и против "Ньюкасла" на прошлой неделе, благодаря чему интрига в чемпионской гонке сохраняется до последнего тура.



Ну, а свой главный гол в английской карьере Ориги забил в минувший вторник, когда зафиксировал победу 4:0 над "Барселоной" и помог "Ливерпулю" достичь финала Лиги Чемпионов.



Как сообщает The Independent, главный тренер "красных" Юрген Клопп очень доволен тем, что 24-летний бельгиец упорно работает и поддерживает себя в форме, несмотря на очевидный дефицит времени.



Теперь Клопп хочет сохранить своего джокера. Ожидается, что "Ливерпуль" предложит Дивоку продлить на 12 месяцев истекающий в конце этого сезона контракт.