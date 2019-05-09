Харри Кейн надеется вернуться к финалу Лиги Чемпионов

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн выразил надежду, что он успеет восстановиться к финалу Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" 1 июня.

Напомним, Кейн находится вне игры с 9 апреля, когда в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" он получил травму лодыжки.



Эта потеря не помешала "шпорам" гарантировать себе место в топ-4 Премьер-Лиги, а также преодолеть четвертьфинальную, а затем и полуфинальную стадию европейского турнира, продлив свой сезон до 1 июня.



После победы 2:3 над "Аяксом" накануне вечером Харри рванул на поле праздновать выход в финал. Травмированный Кейн удивил болельщиков своей прытью — и это неспроста.



"Надеюсь, я успею восстановиться к финалу. Пока что реабилитация проходит хорошо. На этой неделе я приступаю к пробежкам".



"Пока все хорошо, поэтому посмотрим. Если так будет и дальше, я надеюсь принять участие в финале, но впереди еще три недели", — сообщил Кейн BT Sport.