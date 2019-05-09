Почеттино: "Спасибо футболу за эти удивительные эмоции"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился своими эмоциями от выхода в финал Лиги Чемпионов, назвав своих игроков героями.

Приехав в Амстердам с дефицитом в один мяч, "шпоры" умудрились пропустить еще два в первом тайме ответного полуфинального матча против "Аякса".

Однако "Тоттенхэм" не опустил руки и благодаря хет-трику Лукаса Моуры во втором тайме вырвал победу 2:3, благодаря чему вышел в финал Лиги Чемпионов, где теперь сыграет с "Ливерпулем".

После финального свистка Почеттино не смог сдержать слез, но это были слезы счастья.

"Мне все еще сложно говорить. Это удивительные эмоции, спасибо футболу за это. Мои игроки — герои. Еще в прошлом году я говорил всем, что эта группа игроков — герои. Они были удивительны во втором тайме. Спасибо футболу — такого рода эмоции были бы невозможны без футбола. Спасибо каждому, кто верил в нас. Это сложно описать словами".

Когда ты работаешь и любишь свое дело, то никакого стресса нет — только страсть, и мы говорили об этом с командой до матча. Мы показали свою любовь к спорту и к футболу. Это было удивительно. Для меня было удовольствием наблюдать такую игру".

"На этом уровне так сложно сражаться. Я так благодарен быть их тренером, иметь отношение к футболу и быть свидетелем такого футбола. Все они — герои, но Лукас — супергерой".

"Я хочу вспомнить свою семью. Это награда для них. Нам нужно подготовиться к воскресному матчу и затем — к финалу", — сообщил Почеттино BT Sport.


Метки Аякс, Лига Чемпионов, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2019 00:55

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  1. blacker19 09.05.2019 01:31 # blacker19
    У тотена больше шансов обыграть колбасу чем у аякса

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  2. xin 09.05.2019 01:09 # xin
    Уже встал на колени перед Клоппом

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  3. superglor 09.05.2019 01:00 # superglor
    Фартовая чмоня попалась. Обидно что в финале встретятся два зеротитульщика и у кого-то из них в графе английской карьеры все же высветится единичка.

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