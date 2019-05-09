Почеттино: "Спасибо футболу за эти удивительные эмоции"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился своими эмоциями от выхода в финал Лиги Чемпионов, назвав своих игроков героями.

Приехав в Амстердам с дефицитом в один мяч, "шпоры" умудрились пропустить еще два в первом тайме ответного полуфинального матча против "Аякса".



Однако "Тоттенхэм" не опустил руки и благодаря хет-трику Лукаса Моуры во втором тайме вырвал победу 2:3, благодаря чему вышел в финал Лиги Чемпионов, где теперь сыграет с "Ливерпулем".



После финального свистка Почеттино не смог сдержать слез, но это были слезы счастья.



"Мне все еще сложно говорить. Это удивительные эмоции, спасибо футболу за это. Мои игроки — герои. Еще в прошлом году я говорил всем, что эта группа игроков — герои. Они были удивительны во втором тайме. Спасибо футболу — такого рода эмоции были бы невозможны без футбола. Спасибо каждому, кто верил в нас. Это сложно описать словами".



Когда ты работаешь и любишь свое дело, то никакого стресса нет — только страсть, и мы говорили об этом с командой до матча. Мы показали свою любовь к спорту и к футболу. Это было удивительно. Для меня было удовольствием наблюдать такую игру".



"На этом уровне так сложно сражаться. Я так благодарен быть их тренером, иметь отношение к футболу и быть свидетелем такого футбола. Все они — герои, но Лукас — супергерой".



"Я хочу вспомнить свою семью. Это награда для них. Нам нужно подготовиться к воскресному матчу и затем — к финалу", — сообщил Почеттино BT Sport.