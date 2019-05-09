Почеттино: "Спасибо футболу за эти удивительные эмоции"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился своими эмоциями от выхода в финал Лиги Чемпионов, назвав своих игроков героями.
Приехав в Амстердам с дефицитом в один мяч, "шпоры" умудрились пропустить еще два в первом тайме ответного полуфинального матча против "Аякса".
Однако "Тоттенхэм" не опустил руки и благодаря хет-трику Лукаса Моуры во втором тайме вырвал победу 2:3, благодаря чему вышел в финал Лиги Чемпионов, где теперь сыграет с "Ливерпулем".
После финального свистка Почеттино не смог сдержать слез, но это были слезы счастья.
"Мне все еще сложно говорить. Это удивительные эмоции, спасибо футболу за это. Мои игроки — герои. Еще в прошлом году я говорил всем, что эта группа игроков — герои. Они были удивительны во втором тайме. Спасибо футболу — такого рода эмоции были бы невозможны без футбола. Спасибо каждому, кто верил в нас. Это сложно описать словами".
Когда ты работаешь и любишь свое дело, то никакого стресса нет — только страсть, и мы говорили об этом с командой до матча. Мы показали свою любовь к спорту и к футболу. Это было удивительно. Для меня было удовольствием наблюдать такую игру".
"На этом уровне так сложно сражаться. Я так благодарен быть их тренером, иметь отношение к футболу и быть свидетелем такого футбола. Все они — герои, но Лукас — супергерой".
"Я хочу вспомнить свою семью. Это награда для них. Нам нужно подготовиться к воскресному матчу и затем — к финалу", — сообщил Почеттино BT Sport.
09.05.2019 00:55
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Фартовая чмоня попалась. Обидно что в финале встретятся два зеротитульщика и у кого-то из них в графе английской карьеры все же высветится единичка.
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