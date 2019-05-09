"Тоттенхэм" вырвал победу у "Аякса" и стал соперником "Ливерпуля" по финалу Лиги Чемпионов

Вдохновившись камбэком "Ливерпуля" накануне вечером, "Тоттенхэм" сотворил соизмеримое чудо. Благодаря хет-трику Лукаса Моура лондонцы вырвали победу у "Аякса" со счетом 2:3, а вместе с ней — путевку в финал Лиги Чемпионов.

Относительно поражения от "Борнмута" в минувшую субботу в стартовом составе "шпор" произошло два изменения. Ян Вертонген появился вместо Давинсона Санчеса, Виктор Ваньяма — вместо Эрика Дайера.



"Аякс" застал своего соперника врасплох мощным началом матча. Уже на четвертой минуте Уго Льорис совершил классный сейв, отразив мяч после удара Душана Тадича из пределов штрафной и рикошета от ноги Кирана Триппьера.



После сейва Льориса был назначен угловой. Последовала навесная передача от угла поля, а Маттейс Де Лигт ушел от опеки Триппьера и опередил на втором этаже Деле Алли, головой послав мяч в ворота — 1:0.



На шестой минуте гости ответили своим моментом. Прострел Сон Хен Мина почти с нулевого угла пришелся в основание штанги.



Постепенно "Тоттенхэм" прибрал инициативу, а затем принялся угрожать воротам "Аякса". Однако хозяева с радостью согласились перейти на контратакующую игру.



На 30-й минуте Тадич мог удвоить счет, слегка не попав в дальний угол. Зато спустя шесть минут Душан нашел на левом фланге Донни Ван де Бека, а тот покатил под удар Хакиму Зийешу — 2:0.



Теперь "шпорам" требовалось забивать уже трижды, и в остатке тайма они выглядели опустошенными.



Однако это был еще не конец игры. В перерыве Маурисио Почеттино привел в чувство своих подопечных, и те помчались вперед с началом второго тайма.



На 53-й только голкипер не позволил Алли сократить отставание в счете. Прошло еще две минуты, и "Тоттенхэм" организовал контратаку, в завершении которой Алли вывел Лукаса Моуру на удар — 2:1.



"Шпоры" продолжили оказывать давление, и на 59-й минуте Моура сыграл на добивании после отраженного в упор удара Фернандо Льоренте — 2:2.



Вскоре хозяева оправились после этого нокдауна, а Зийеш едва не прикончил интригу, слегка промахнувшись мимо дальнего угла ворот. Игра стала обоюдоострой — обе команды охотно атаковали.



На 79-й минуте Зийеш упустил еще один момент, пробив в штангу ворот Льориса. "Тоттенхэм" нервно выдохнул и вновь помчался вперед.



В концовке матча хозяева были вынуждены играть на отбой, потому что их соперник давил из последних сил. "Шпоры" были очень близки к голу, однако вынос с линии ворот и перекладина не позволили счету измениться.



Когда уже истекало компенсированное время, Моура получил пас от Алли, оторвался от защитника и пробил низом из пределов штрафной — 2:3. Камбэк случился!



"Тоттенхэм" играл на полную катушку только один тайм из четырех по итогам двухматчевого противостояния, но этого оказалось достаточно. Возможно, "Аякс" подвел недостаток опыта, однако это уже вторично. Трофей Лиги Чемпионов приедет в Англию!



"Аякс" (Голландия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:3 (2:0) по сумме двух матчей — 3:3



Голы: Де Лигт 5, Зийеш 35 — Моура 53, 59, 90.



"Аякс": Онана, Мазрауи, Де Лигт, Блинд, Тальяфико, Шене (Велтман 60), Ван де Бек (Магальян 90), Де Йонг, Зийеш, Тадич, Дольберг (Синкгравен 67).



"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер (Ламела 81), Алдервейрелд, Вертонген, Роуз (Дэвис 82), Сиссоко, Ваньяма (Льоренте 45), Алли, Эриксен, Моура, Сон.



Предупреждения: Дольберг, Зийеш, Онана — Сиссоко, Роуз.