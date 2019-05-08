Эвребе жалеет, что 10 лет назад у него не было VAR на "Стэмфорд Бридж"

Бывший рефери Том Хеннинг Эвребе жалеет, что во время знаменитого матча Лиги Чемпионов между "Челси" и "Барселоной" в 2009 году у него не было возможности воспользоваться системой VAR.

В том полуфинальном матче Лиги Чемпионов на "Стэмфорд Бридж" Эвребе оставил "синих" без четырех пенальти, а также не удалил игрока "Барселоны". Сыграв только вничью (1:1), "Челси" покинул турнир.



Тот матч оборвал не только европейскую кампанию "Челси", но и судейскую карьеру Эвребе — больше норвежец уже никогда не работал на столь высоком уровне. Спустя 10 лет Тому Хеннингу лишь остается жалеть о допущенных ошибках.



"Я лишь могу мечтать, чтобы в тот день у меня была помощь VAR".



"После первого тайма мои ассистенты и я чувствовали, что ситуация под нашим контролем. После матча такого ощущения у меня уже не было. Когда я уходил в раздевалку, то думал про себя: "Ладно, Том Хеннинг, это был не твой лучший вечер".



"Должен признать, внутри меня все кипело. Уже в раздевалке я понял, насколько спорным было все случившееся. За какие-то два часа я превратился из уважаемого рефери в главного дурака на международной арене".



"Нам обеспечили полицейское сопровождение, чтобы мы могли попасть в самолет и улететь домой. Угрозы расправы поступали мне больше от разочарования упущенной победой и моей работой в то матче, чем от желания действительно убить меня и мою семью", — сообщил Эвребе журналу Panenka.



