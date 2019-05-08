Сарри готов ограничиться одним-двумя новичками летом

Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что ему будет достаточно подписать одного-двух новичков грядущим летом, если "синие" добьются отмены или заморозки трансферного запрета.

Ранее в среду ФИФА отклонила апелляцию "синих", оставив в силе рассчитанный до конца января 2020 запрет на регистрацию новичков. "Челси" выразил несогласие с этим решением и подтвердил, что теперь обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).



Обращение в CAS оставляет лондонцам надежду, что они, по крайней мере, смогут покупать грядущим летом, однако Сарри все равно не нуждается в большом количестве новичков.



"Покупать 10 игроков — это не мое. Думаю, мы должны купить лишь одного или двух игроков. Иначе нам будет очень сложно сразу же прибавить. Думаю, у нас очень хорошая команда, поэтому мы нуждаемся лишь в одном-двух новичках, не более".



"Мы еще не разговаривали с руководством насчет возможных приобретений. Месяц назад мы разговаривали о программе на предсезонный период".



"Вообще, мне нравится использовать молодых игроков. Для меня это не проблема. Каждый месяц я получаю отчет о наших игроках, находящихся в аренде. Конечно, нам нужно учесть, кто из них готов".



"Два или три таких игрока выглядят очень интересно. Нам нужно оценить их уровень", — цитирует Сарри Evening Standard.