Агент рассказал, что сделает возвращение Бэйла в Премьер-Лигу возможным
Агент вингера "Реала" Гарета Бэйла рассказал, что сделает возвращение его клиента в Премьер-Лигу возможным.
После возвращения Зинедина Зидана на тренерский мостик "Реала" не утихают слухи, что грядущим летом Бэйл покинет "Сантьяго Бернабеу".
По словам агента Джонатана Барнетта, приоритет его клиента — продолжить выступления за "Реал", но если Зидан откажется от 29-летнего валлийца, а на горизонте появится клуб с мешком денег, все будет возможно.
"Он хочет остаться. Я не уверен, хочет ли этого мистер Зидан, но сам Гарет хочет остаться в данный момент времени".
"У него есть контракт до 2022 года, и он был бы вполне рад его отработать. На мой взгляд, он был и остается одним из трех или четырех лучших игроков в мире".
"Возвращение в Премьер-Лигу определенно возможно — если кто-нибудь засунет свою руку в карман и заплатит столько, сколько Гарет, по нашему мнению, заслуживает. Это должна быть куча денег!" — сообщил Барнетт Sky Sports.
08.05.2019 21:00
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Последние комментарии:
Бэйл+50млн фунтов = Азар
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в Бернли этого топаря
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На данный момент, возможно, резинка сдавливает остатки таланта.
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Кажется, я знаю этот клуб с МЮшком денег.
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Китай ждет )
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Этот заголовок читается двояко
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Это должно быть МЮ
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