Агент рассказал, что сделает возвращение Бэйла в Премьер-Лигу возможным

Гарет Бэйл Агент вингера "Реала" Гарета Бэйла рассказал, что сделает возвращение его клиента в Премьер-Лигу возможным.

После возвращения Зинедина Зидана на тренерский мостик "Реала" не утихают слухи, что грядущим летом Бэйл покинет "Сантьяго Бернабеу".

По словам агента Джонатана Барнетта, приоритет его клиента — продолжить выступления за "Реал", но если Зидан откажется от 29-летнего валлийца, а на горизонте появится клуб с мешком денег, все будет возможно.

"Он хочет остаться. Я не уверен, хочет ли этого мистер Зидан, но сам Гарет хочет остаться в данный момент времени".

"У него есть контракт до 2022 года, и он был бы вполне рад его отработать. На мой взгляд, он был и остается одним из трех или четырех лучших игроков в мире".

"Возвращение в Премьер-Лигу определенно возможно — если кто-нибудь засунет свою руку в карман и заплатит столько, сколько Гарет, по нашему мнению, заслуживает. Это должна быть куча денег!" — сообщил Барнетт Sky Sports.


Метки Бэйл, Реал

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2019 21:00

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  1. maxat1988 08.05.2019 22:15 # maxat1988
    Бэйл+50млн фунтов = Азар

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  2. wolfsmensch 08.05.2019 21:51 # wolfsmensch
    в Бернли этого топаря

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  3. makeewadim 08.05.2019 21:39 # makeewadim
    На данный момент, возможно, резинка сдавливает остатки таланта.

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  4. brown-ale 08.05.2019 21:27 # brown-ale
    Кажется, я знаю этот клуб с МЮшком денег.

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  5. vals1702 08.05.2019 21:27 # vals1702
    Китай ждет )

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  6. ilovemanutd 08.05.2019 21:07 # ilovemanutd
    Этот заголовок читается двояко

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  7. pamirbarkhorog 08.05.2019 21:01 # pamirbarkhorog
    Это должно быть МЮ

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