Агент рассказал, что сделает возвращение Бэйла в Премьер-Лигу возможным

Агент вингера "Реала" Гарета Бэйла рассказал, что сделает возвращение его клиента в Премьер-Лигу возможным.

После возвращения Зинедина Зидана на тренерский мостик "Реала" не утихают слухи, что грядущим летом Бэйл покинет "Сантьяго Бернабеу".



По словам агента Джонатана Барнетта, приоритет его клиента — продолжить выступления за "Реал", но если Зидан откажется от 29-летнего валлийца, а на горизонте появится клуб с мешком денег, все будет возможно.



"Он хочет остаться. Я не уверен, хочет ли этого мистер Зидан, но сам Гарет хочет остаться в данный момент времени".



"У него есть контракт до 2022 года, и он был бы вполне рад его отработать. На мой взгляд, он был и остается одним из трех или четырех лучших игроков в мире".



"Возвращение в Премьер-Лигу определенно возможно — если кто-нибудь засунет свою руку в карман и заплатит столько, сколько Гарет, по нашему мнению, заслуживает. Это должна быть куча денег!" — сообщил Барнетт Sky Sports.