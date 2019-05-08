Лофтус-Чик не видит причин уходить из "Челси"

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик заявил, что не видит для себя причин уходить со "Стэмфорд Бридж".

Вернувшись прошлым летом в родной клуб после успешного сезона аренды за "Кристал Пэлас", Лофтус-Чик обнаружил, что главный тренер "синих" Маурицио Сарри не очень-то ему доверяет.



Однако с течением сезона 23-летний англичанин завоевал уважение Сарри, попутно забив уже девять голов. Рубен пока не уверен, будет ли продлевать свой истекающий через два года контракт, но уходить из "Челси" точно не собирается.



"У меня нет уверенности насчет нового контракта. Пускай мой агент об этом договаривается. Прямо сейчас я не думаю об этом".



"Мне важно сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. Прямо сейчас я играю, и все выглядит хорошо для меня, поэтому у меня нет причин думать об уходе из "Челси".



"Заслуживаю ли я прибавку к зарплате? Как я уже сказал, у меня нет причин уходить. Если мне увеличат зарплату, будет замечательно", — цитирует Лофтус-Чика Sky Sports.