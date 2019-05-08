Сарри хочет остаться в английском футболе

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хочет остаться в Англии, даже если "синие" выставят его за дверь по окончании сезона.

На текущей неделе стало известно, что "Рома", получив отказ от бывшего наставника "синих" Антонио Конте, избрала своей новой целью Сарри.



Маурицио весьма неоднозначно проводит свой дебютный английские сезон, хотя и смог гарантировать клубу место в топ-4. Далеко не все болельщики "Челси" одобряют тренерскую философию Сарри, что лишь подогревает слухи насчет будущего 60-летнего итальянца.



Однако Сарри в любом случае не собирается возвращаться в Серию А, даже если "Челси" его уволит.



"Как я говорил на каждой своей пресс-конференции, я хочу остаться здесь. Мне очень нравится английский футбол и атмосфера здесь на стадионах. Поэтому я хочу остаться здесь, если это возможно. В данный момент моя цель — остаться в английском футболе".



"Уеду ли я домой в случае увольнения из "Челси"? Я могу попробовать с другим английским клубом", — цитирует Сарри Sky Sports.