"Челси" обратится в Спортивный арбитражный суд

"Челси" выразил свое несогласие с решением апелляционного комитета ФИФА и подтвердил, что теперь клуб обратится в Спортивный арбитражный суд.

Ранее днем ФИФА официально объявила, что апелляция "синих" на запрет регистрировать новичков до конца января 2020 года была отклонена. Мириться с этим решением клуб со "Стэмфорд Бридж" не будет.



"Сегодня "Челси" получил решение апелляционного комитета ФИФА. Клуб очень расстроен, что трансферный запрет на два окна не был отменен".



"Челси" категорически не согласен с выводам апелляционного комитета ФИФА. Мы действовали в соответствии с установленными правилами и теперь обратимся с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS)", — гласит заявление лондонцев.



Добавим, если CAS не отменит решение ФИФА или, по крайней мере, не отсрочит вступление санкций в силу, Кристиан Пулишич, чей трансфер был оформлен еще в январе, так и останется единственным новичком "Челси" грядущим летом. По информации Sky Sports, "синие" также не смогут выкупить Матео Ковачича и Гонсало Игуаина, которые этот сезон проводят на "Стэмфорд Бридж" на правах аренды.