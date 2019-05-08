Сульшер принял решение по Мартиалю
Несмотря на свой разлад с Антони Мартиалем, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер решил не продавать французского нападающего грядущим летом.
Лишь накануне пресса сообщила, что будущее Мартиаля на "Олд Траффорд" может оказаться под вопросом. Антони глубоко разочаровал тренерский штаб "красных дьяволов" своим отношением к делу в последние недели.
Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что Сульшер исключает продажу игрока грядущим летом. "Юнайтед" готов дать 23-летнему французу еще один сезон.
Кроме того, лишь в конце января Мартиаль заключил новый контракт с зарплатой в 175 тысяч фунтов в неделю. Поэтому клуб чувствует себя расслабленно в этой ситуации и не теряет надежды, что Антони начнет показывать футбол соразмерно своему таланту на регулярной основе.
Добавим, что в этом сезоне Мартиаль забил 12 голов в 37 матчах за "дьяволов". Однако после смены календарного года Антони отличился лишь дважды в Премьер-Лиге.
08.05.2019 16:00
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Всё верно, без него за 6 место тяжело будет бороться)
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Даууууун, этот пешеход один из первых, кто должен съебаться. Его дриблинг в 80% случаев заканчивается потерей мяча
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