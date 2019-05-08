Почеттино подтвердил, что отказал "Реалу"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подтвердил, что прошлым летом отверг возможность возглавить "Реал".

Завершив прошлый сезон, "шпоры" поспешили заключить с Почеттино новый пятилетний контракт. Это случилось за считанные дни до неожиданного ухода Зинедина Зидана с тренерского мостика "Реала".



Тогда Почеттино назывался фаворитом на образовавшуюся вакансию, однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не пожелал освободить Маурисио от обязательств, и аргентинец был вынужден отказать "Реалу".



"Это была сложная ситуация. Каждый тренер мечтает работать с как можно более классной командой, но порой ты вынужден сказать "нет" такой команде. Это порождает конфликт".



"Обычно тренер уходит, если хочет уйти. Но я едва заключил новый контракт с "Тоттенхэмом". Я чувствовал, что ничего не могу поделать. Даниэль Леви не собирался принимать никаких предложений насчет меня, а если бы они ("Реал") попросили меня нарушить условия своего контракта, я бы не смог так поступить".



"Если мой президент думает, что я должен продолжать свою работу, я не собираюсь сбегать. У меня есть ценности. Зачем клубу назначать тренера, который пренебрегает взятыми на себя обязательствами?" — сообщил Почеттино El Pais.