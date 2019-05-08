ФИФА отклонила апелляцию "Челси" на трансферный запрет

Челси Апелляция "Челси" по поводу трансферного запрета на два окна была отклонена ФИФА, но это, вероятно, еще не конец истории.

Напомним, в марте ФИФА сурово наказала "синих" за многочисленные нарушения правил, регулирующих трансферы не достигших 18 лет игроков.

Клуб со "Стэмфорд Бридж" отказался признать свою вину и немедленно направил апелляцию, на время рассмотрения которой ФИФА отказалась приостановить санкции.

Протест "Челси" был рассмотрен в достаточно короткие сроки — и был отклонен. Таким образом, запрет на регистрацию лондонским клубом новых игроков до конца января 2020 остался в силе.

Тем не менее, как утверждает The Telegraph, "синие" все еще могут обратиться в Спортивный арбитражный суд. В теории это позволит, по крайней мере, приостановить санкции на ближайшее трансферное окно.


Метки ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2019 14:40

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Последние комментарии:




  1. lahmatyj 08.05.2019 15:25 # lahmatyj
    заебись, ой как заебись© кокойто волера.

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  2. spaceghostpurrp 08.05.2019 15:24 # spaceghostpurrp
    Гниды ебаные , че сказать

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  3. shmanisa 08.05.2019 15:15 # shmanisa
    да, детка.

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  4. shakur 08.05.2019 15:00 # shakur
    Кокорин с Мамаевым смогут быть заигранными за Челси

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  5. carrick-16 08.05.2019 14:57 # carrick-16
    Вернут тогда своих абрахамов, джеймсов и прочий шлак, которые по 15 лет в аренде

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  6. johnny1905 08.05.2019 14:55 # johnny1905
    Не страшно, все равно разрешат летом. Но положа руку на сердце хочу что бы вернули всех молодых и посмотреть, что получится. Маунт, абрахам, Джеимс и много других хороших и перспективных игроков есть. Академия хорошая, тот же аке вырос в хорошего цз, жаль продали

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  7. chebrec 08.05.2019 14:54 # chebrec
    Молодых нужно подтягивать

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  8. alexomck 08.05.2019 14:52 # alexomck
    выбьют лето, вестимо, будут закупаться оптом. из молодых талантов только Обои, средний возраст 28 - самая возрастная тима в топ-6.

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  9. pistolero-lfc 08.05.2019 14:51 # pistolero-lfc
    отклонила аппеляцию на запрет
    лол, как много запретов))

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  10. udaff 08.05.2019 14:51 # udaff
    Как говорит одна местная знаменитость: Заебись! Ой как заебись!!!

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  11. mancunia-planet 08.05.2019 14:48 # mancunia-planet
    CFC
    Челси фрайд чикен

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  12. contrario 08.05.2019 14:46 # contrario
    просо слишком уж бизнес кар.

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  13. yela 08.05.2019 14:45 # yela
    Как минимум приостановить запрет получится, так что пускай фифа идет нахуй!

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  14. reams 08.05.2019 14:44 # reams
    пока пока АПЛ

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