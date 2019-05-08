ФИФА отклонила апелляцию "Челси" на трансферный запрет
Апелляция "Челси" по поводу трансферного запрета на два окна была отклонена ФИФА, но это, вероятно, еще не конец истории.
Напомним, в марте ФИФА сурово наказала "синих" за многочисленные нарушения правил, регулирующих трансферы не достигших 18 лет игроков.
Клуб со "Стэмфорд Бридж" отказался признать свою вину и немедленно направил апелляцию, на время рассмотрения которой ФИФА отказалась приостановить санкции.
Протест "Челси" был рассмотрен в достаточно короткие сроки — и был отклонен. Таким образом, запрет на регистрацию лондонским клубом новых игроков до конца января 2020 остался в силе.
Тем не менее, как утверждает The Telegraph, "синие" все еще могут обратиться в Спортивный арбитражный суд. В теории это позволит, по крайней мере, приостановить санкции на ближайшее трансферное окно.
08.05.2019 14:40
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заебись, ой как заебись© кокойто волера.
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Гниды ебаные , че сказать
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да, детка.
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Кокорин с Мамаевым смогут быть заигранными за Челси
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Вернут тогда своих абрахамов, джеймсов и прочий шлак, которые по 15 лет в аренде
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Не страшно, все равно разрешат летом. Но положа руку на сердце хочу что бы вернули всех молодых и посмотреть, что получится. Маунт, абрахам, Джеимс и много других хороших и перспективных игроков есть. Академия хорошая, тот же аке вырос в хорошего цз, жаль продали
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Молодых нужно подтягивать
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выбьют лето, вестимо, будут закупаться оптом. из молодых талантов только Обои, средний возраст 28 - самая возрастная тима в топ-6.
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отклонила аппеляцию на запрет
лол, как много запретов))
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Как говорит одна местная знаменитость: Заебись! Ой как заебись!!!
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CFC
Челси фрайд чикен
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просо слишком уж бизнес кар.
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Как минимум приостановить запрет получится, так что пускай фифа идет нахуй!
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пока пока АПЛ
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