ФИФА отклонила апелляцию "Челси" на трансферный запрет

Апелляция "Челси" по поводу трансферного запрета на два окна была отклонена ФИФА, но это, вероятно, еще не конец истории.

Напомним, в марте ФИФА сурово наказала "синих" за многочисленные нарушения правил, регулирующих трансферы не достигших 18 лет игроков.



Клуб со "Стэмфорд Бридж" отказался признать свою вину и немедленно направил апелляцию, на время рассмотрения которой ФИФА отказалась приостановить санкции.



Протест "Челси" был рассмотрен в достаточно короткие сроки — и был отклонен. Таким образом, запрет на регистрацию лондонским клубом новых игроков до конца января 2020 остался в силе.



Тем не менее, как утверждает The Telegraph, "синие" все еще могут обратиться в Спортивный арбитражный суд. В теории это позволит, по крайней мере, приостановить санкции на ближайшее трансферное окно.