Анонс матча "Аякс" — "Тоттенхэм"

Тоттенхэм Тот сумасшедший камбэк, что совершил "Ливерпуль" накануне вечером против "Барселоны", должен вдохновить "Тоттенхэм", чтобы тоже попытаться отыграться в своем полуфинале Лиги Чемпионов.

На прошлой неделе измотанные к концу сезона "шпоры" не устояли перед молодым и энергичным "Аяксом", потерпев домашнее поражение со счетом 1:0.

В отличие от "Ливерпуля", голевой дефицит "Тоттенхэма" после первого полуфинального матча не столь велик, что сохраняет лондонцам прекрасные шансы организовать чисто английский финал 1 июня в Мадриде.

"Отрицательный результат первого матча усложняет нашу задачу, но еще ничего не решено. Мы знаем, что нам нужно одержать победу и показать свою лучшую игру. Это захватывающий момент для нас".

"Никто не мог представить, что за неделю до окончания сезона у нас будет возможность выйти в финал Лиги Чемпионов. Нам нужно насладиться этим моментом и верить в себя", — сообщил главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино журналистам.

- Из 17 предыдущих команд, проигравших первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов, дальше проходил только "Аякс" в сезоне 1995/96, победив "Панатинаикос" 0:3 на выезде после домашнего поражения 0:1.

- "Аякс" постарается достичь финала Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов впервые с 1996 года, тогда как "Тоттенхэм" может стать 40-м различным финалистом в истории Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов.

- Два своих предыдущих выездных матча в Лиге Чемпионов против голландских команд "Тоттенхэм" завершил вничью с суммарно с 10 голами.

- Со старта 2018 года "Тоттенхэм" выиграл только один из шести выездных матчей в Лиге Чемпионов — 0:1 против дортмундской "Боруссии" в 1/8 финала этого розыгрыша.

- Свое самое крупное домашнее поражение от английской команды "Аякс" потерпел как раз от "Тоттенхэма" в сентябре 1981 — 1:3.

- "Аякс" не выиграл ни одного из трех последних домашних матчей в Лиге Чемпионов.

- Учитывая квалификацию, "Аякс провел уже 17 матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов и проиграл только один из них — 1:2 "Реалу" на своем поле в 1/8 финала.

- В первом матче с "Аяксом" "Тоттенхэм" нанес только один удар в створ, меньше всего для себя в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

- Из всех полуфиналистов Лиги Чемпионов только "Аякс" забивал в каждом своем матче на пути к этой стадии.

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген, перенесший сотрясение в первом матче, сможет сыграть, но сделает это в маске. Сон Хен Мин, не игравший с "Аяксом" дома из-за дисквалификации, вернется в нападение. А вот Давинсон Санчес, Харри Уинкс и Харри Кейн вне игры. Серж Орье и Эрик Ламела залечили свои болячки.

Лига Чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч
"Аякс" (Голландия) — "Тоттенхэм" (Англия). Первый матч — 1:0
Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Аякс, Лига Чемпионов, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. torres-9- 08.05.2019 15:35 # torres-9-
    Тоттенхэм удачи.

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  2. shakur 08.05.2019 15:34 # shakur
    на фапле ещё никто никогда никого не переубедил в споре

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  3. thegodfather 08.05.2019 15:33 # thegodfather
    И это мы ещё не говорили о том, что луиз имеет лучший пас, переводы, забросы. И это мы не говорим о голах, как с углового, так с игры и прямые плюхи со штрафного.


    Зы ну про терри ваще нехуй говорить, кажись самый забивной цз в истории апл

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  4. contrario 08.05.2019 15:25 # contrario
    Коутиньо получил рейтинг «0» от газеты Sport за игру с «Ливерпулем»
    по стопам Торреса

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  5. liverfun 08.05.2019 15:20 # liverfun
    почеттино по идее должен поставить в пример своим игрокам ливерпуль, а не месси, которого он упоминал в интервью.
    как бы там ни было, надеюсь этот матч выйдет интересным, не пропитанным прагматизмом как первая встреча

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  6. slash-lfc 08.05.2019 15:19 # slash-lfc
    Шестьнольси вье6али бан - давайте лучше сравним раннего Миазгу и Ван Дейка. ФАПЛЯ СТАЛА ФАН САЙТОМ ЛИФАКА. АЛЛЕЗ АЛЛЕЗ АЛЛЕЗ!

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  7. slash-lfc 08.05.2019 15:15 # slash-lfc
    Норм Артурика второй день на изиче собираете. О Луизе, который выигрывал ЛЧ, АПЛ, никто ничего не говорил, о Ван Дейке, который ничего не выиграл говорит каждый.

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  8. shakur 08.05.2019 15:15 # shakur
    у кого Ван Дейку отбирать мяч, если соперник центр поля не в состоянии пройти

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  9. thegodfather 08.05.2019 15:09 # thegodfather
    Можете ещё поискать сравнение с Джоном терри пиковым, а то просто лень. Я думаю там отбор 10.0, а перехват 9.9. Ехехехе
    1.0 и 1.1, апхахахаххаха, это уровень ловрена. Хотя не, у ловрена выше, ехпп

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  10. thegodfather 08.05.2019 15:06 # thegodfather
    Колбасники апрувнулись и уже сами ищут пруфы, чтобы посасать на дэйка, ехехе. По всем по азателям сосалити топ дефам. Отбор 1.0,ееххеех.перехваты 1.1., луиз 2.8, ехехеээе
    1.1....2,8...ехехехе
    Отбор у луиза каждый сезон выше, ехехехе.

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  11. sausage 08.05.2019 15:04 # sausage
    Хоть и притапливаю за Аякс, но это последняя из команд, кого я хотел бы Ливерпулю в соперники сейчас. Молодёжь, заточенная на атаку, для которой не существует авторитетов, плюс отлично подготовлены тактически. В матче между ними может случиться что угодно. Но это финал и, если хочешь взять ЛЧ, то должно быть пох, с кем играть. И Ливерпуль это доказал. Так что будем сегодня за красивый и боевой футбол.

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  12. pistolero-lfc 08.05.2019 14:54 # pistolero-lfc
    в чём смысл сравнивать игроков по статам за разные сезоны? пенсы неуправляемые)

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  13. rap-woiska 08.05.2019 14:51 # rap-woiska
    https://pp.userapi.com/c853516/v853516955/3a196/VneB3xWryvg.jpg

    чо там по стате ван дика и других цз в этом году?

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  14. alcoholnarco 08.05.2019 14:50 # alcoholnarco
    Адекватная аналитика от орущего долбоебика подъехала.

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  15. lampard78 08.05.2019 14:48 # lampard78
    Забавно, что Аллисон вынес барсу в ЛЧ в прошлом году в составе Ромы, а в этом - в составе Ливера. Так у бедной барсы скоро разовьётся синдром Алиссона.))

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  16. bezviz 08.05.2019 14:46 # bezviz
    мда ну вчера конечно знатный отскок случился, ливер показал самый примитивный футбол, который только может быть на планете Земля, но повезло забить случайные голы, особенно 3 и 4, играли даже не в бей беги а увидишь ворота лупи, навешивай, тупо все в штрафную, очень хаотичный и прямолинейный стиль игры, так играть можно только когда уже ни на что не надеешься, поэтому таких камбеков и своего рода великих матчей у лузерки крайне мало, ну и как показывает практика, такой футбол не приносит трофеи, в финале лузерка так играть не будет, если не придется отыгрываться, и поэтому аяксу будет легко их переигрывать и взять трофей

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  17. alexomck 08.05.2019 14:44 # alexomck
    кста, Тоттенхэм единственная лондонская команда в ЛЧ, да ещё и в 1/2. Похетино красава, сделал из Шпор королей Лондона:)

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  18. kd 08.05.2019 14:43 # kd
    Китаец дубль положит,счет будет 1-2 Тоттенхэм пройдет

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  19. bezviz 08.05.2019 14:41 # bezviz
    мой прогноз на сегодня:

    аякс - ттх п1 за 2.4

    изимани.bet

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  20. thegodfather 08.05.2019 14:37 # thegodfather
    Теперь единственная надежда "Челси" на Спортивный Арбитражный Суд.

    Как показывает практика, если на нее вообще можно опираться в данном случае, суд должен поддержать нас. Во многих подобных эпизодах ранее, именно суд откладывал, или отменял запрет.

    Но, мы - "Челси"... посмотрим, что из этого выйдет.

    Во всяком случае, никто особо и не ждал, что ФИФА одобрит апелляцию на свое собственное решение. Подача апелляции в ФИФА была скорее обязательной процедурой перед обращением в Спортивный Арбитражный Суд.

    Ебобо ещё месяц ждать решений, омг

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