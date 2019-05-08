Анонс матча "Аякс" — "Тоттенхэм"

Тот сумасшедший камбэк, что совершил "Ливерпуль" накануне вечером против "Барселоны", должен вдохновить "Тоттенхэм", чтобы тоже попытаться отыграться в своем полуфинале Лиги Чемпионов.

На прошлой неделе измотанные к концу сезона "шпоры" не устояли перед молодым и энергичным "Аяксом", потерпев домашнее поражение со счетом 1:0.



В отличие от "Ливерпуля", голевой дефицит "Тоттенхэма" после первого полуфинального матча не столь велик, что сохраняет лондонцам прекрасные шансы организовать чисто английский финал 1 июня в Мадриде.



"Отрицательный результат первого матча усложняет нашу задачу, но еще ничего не решено. Мы знаем, что нам нужно одержать победу и показать свою лучшую игру. Это захватывающий момент для нас".



"Никто не мог представить, что за неделю до окончания сезона у нас будет возможность выйти в финал Лиги Чемпионов. Нам нужно насладиться этим моментом и верить в себя", — сообщил главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино журналистам.



- Из 17 предыдущих команд, проигравших первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов, дальше проходил только "Аякс" в сезоне 1995/96, победив "Панатинаикос" 0:3 на выезде после домашнего поражения 0:1.



- "Аякс" постарается достичь финала Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов впервые с 1996 года, тогда как "Тоттенхэм" может стать 40-м различным финалистом в истории Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов.



- Два своих предыдущих выездных матча в Лиге Чемпионов против голландских команд "Тоттенхэм" завершил вничью с суммарно с 10 голами.



- Со старта 2018 года "Тоттенхэм" выиграл только один из шести выездных матчей в Лиге Чемпионов — 0:1 против дортмундской "Боруссии" в 1/8 финала этого розыгрыша.



- Свое самое крупное домашнее поражение от английской команды "Аякс" потерпел как раз от "Тоттенхэма" в сентябре 1981 — 1:3.



- "Аякс" не выиграл ни одного из трех последних домашних матчей в Лиге Чемпионов.



- Учитывая квалификацию, "Аякс провел уже 17 матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов и проиграл только один из них — 1:2 "Реалу" на своем поле в 1/8 финала.



- В первом матче с "Аяксом" "Тоттенхэм" нанес только один удар в створ, меньше всего для себя в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



- Из всех полуфиналистов Лиги Чемпионов только "Аякс" забивал в каждом своем матче на пути к этой стадии.



Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген, перенесший сотрясение в первом матче, сможет сыграть, но сделает это в маске. Сон Хен Мин, не игравший с "Аяксом" дома из-за дисквалификации, вернется в нападение. А вот Давинсон Санчес, Харри Уинкс и Харри Кейн вне игры. Серж Орье и Эрик Ламела залечили свои болячки.



Лига Чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

"Аякс" (Голландия) — "Тоттенхэм" (Англия). Первый матч — 1:0

Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена". 22:00 Онлайн-трансляция