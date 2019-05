Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" не будет тратиться на Джейдона Санчо без Лиги Чемпионов. Судьба Гонсало Игуаина зависит от Романа Абрамовича. Нил Уорнок останется у руля "Кардиффа". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сообщил вингеру Гарету Бэйлу, что тот должен искать новый клуб. (Marca)



"Манчестер Юнайтед" не будет предлагать 100 миллионов фунтов за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, потому что клуб не попал в Лигу Чемпионов. (Daily Mail)



"Юнайтед" не заинтересован в Диего Године, объявившем об уходе из "Атлетико", из-за завышенных требований защитника по зарплате. (Daily Star)



Полузащитник "Юнайтед" Хуан Мата хочет перейти в "Барселону". (Sport)



"Юнайтед" обещал своему главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру, что тот сможет обновить трансферный рекорд клуба грядущим летом, совершив знаковое приобретение стоимостью свыше 100 млн. фунтов. (The Sun)



Сульшер получит на летние трансферы 200 млн. фунтов. (ESPN)



"Манчестер Сити" предложил 47.2 млн. фунтов за полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. (The Guardian)



"Сити" рассчитывает продлить пребывание капитана Венсана Компани в клубе еще на один год. (The Times)



"Челси" ждет, какое решение владелец клуба Роман Абрамович примет относительно нападающего Гонсало Игуаина. "Синие" могут продлить аренду аргентинца, выкупить его — или вернуть "Ювентусу". (Calciomercato)



Нападающий "Челси" Оливье Жиру стал трансферной целью для "Бордо". (Daily Mail)



Восстановление Каллума Хадсон-Одои после травмы ахилла проходит быстрее, чем ожидалось, что может заставить "Баварию" сделать новое предложение по 18-летнему вингеру. (The Sun)



"Ливерпуль" может предпринять очередную попытку заполучить полузащитника "Реала" Марко Асенсио. (Mudo Deportivo)



Полузащитник "Ньюкасла" Айзек Хейден ищет новый клуб. (The Telegraph)



Другое



"Кардифф" не уволит своего главного тренера Нила Уорнока, несмотря на вылет из Премьер-Лиги. (Daily Star)



Каждый гол Алексиса Санчеса с момента его перехода в "Юнайтед" обходится клубу в 6.7 млн. фунтов, если учитывать выплаченную зарплату. (Daily Mail)



Экс-звезда "Тоттенхэма" Рафаэль Ван дер Ваарт дебютировал в качестве профессионального игрока в дартс. (Sky Sports)