"Бернли" проявляет интерес к Гари Кэхиллу

Гари Кэхилл "Бернли" является одним из клубов, заинтересованных в капитане "Челси" Гари Кэхилле.

Перед своим прощальным появлением на "Стэмфорд Бридж" в синей футболке против "Уотфорда" в минувшее воскресенье Кэхилл дал резонансное интервью The Telegraph, обвинив тренера Маурицио Сарри в неуважении.

Также 33-летний защитник не оставил сомнений насчет своего будущего. Гари уходит от "Челси" свободным агентом, но завершать игровую карьеру не собирается.

Естественно, такой титулованный и опытный игрок, да и еще доступный безо всяко компенсации, не будет испытывать недостатка предложений.

Как сообщает Sky Sports, одним из первых свой интерес к Кэхиллу обозначил "Бернли". Больше, чем "бордовые", в этом сезоне Премьер-Лиги пропустили голов только три вылетевшие команды, поэтому Шону Дайчу точно не помешает такой игрок в центр обороны.


Метки Бернли, Кэхилл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2019 13:00

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  1. chelsea88 08.05.2019 13:24 # chelsea88
    Если в последнем туре Бёрнли износилует аснл, то можно ещё кого-нибудь им отдать.

    (ответить)

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