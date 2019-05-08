"Бернли" проявляет интерес к Гари Кэхиллу

"Бернли" является одним из клубов, заинтересованных в капитане "Челси" Гари Кэхилле.

Перед своим прощальным появлением на "Стэмфорд Бридж" в синей футболке против "Уотфорда" в минувшее воскресенье Кэхилл дал резонансное интервью The Telegraph, обвинив тренера Маурицио Сарри в неуважении.



Также 33-летний защитник не оставил сомнений насчет своего будущего. Гари уходит от "Челси" свободным агентом, но завершать игровую карьеру не собирается.



Естественно, такой титулованный и опытный игрок, да и еще доступный безо всяко компенсации, не будет испытывать недостатка предложений.



Как сообщает Sky Sports, одним из первых свой интерес к Кэхиллу обозначил "Бернли". Больше, чем "бордовые", в этом сезоне Премьер-Лиги пропустили голов только три вылетевшие команды, поэтому Шону Дайчу точно не помешает такой игрок в центр обороны.