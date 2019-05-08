Кубок Премьер-Лиги приедет на "Энфилд" в воскресенье
Титул Премьер-Лиги будет доставлен на "Энфилд" в воскресенье, но, возможно, так и не будет вручен игрокам "Ливерпуля".
Одержав по победе в 37-м туре, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" гарантировали, что судьба чемпионства решится только в последний день сезона Премьер-Лиги.
Эта ситуация заставляет руководство Премьер-Лиги принять целый ряд специальных мер, ведь место проведения чемпионской церемонии определится только по итогам 90 минут двух параллельных матчей — на "Энфилде" между "Ливерпулем" и "Вулверхэмптоном" и на "Амекс" между "Брайтоном" и "Сити".
Как сообщает The Telegraph, Премьер-Лига доставит на оба стадиона два идентичных кубка, а также медали, которые достанутся игрокам чемпионской команды с минимум пятью проведенными матчами за сезон.
В данный момент "горожане" имеют одно очко преимущества над "красными", а это означает, что кубок и медали так и не будут показаны публике "Энфилда" в воскресенье, если "Сити" избежит осечки и выиграет свой матч.
"На такой случай у Премьер-Лиги заготовлено два трофея. Один весь сезон находится у действующего чемпиона, а второй используется лигой. Эти трофеи идентичны по дизайну и внешнему виду, на обоих выгравированы детали предыдущих чемпионов Премьер-Лиги", — цитирует представителя лиги издание.
08.05.2019 11:00
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Последние комментарии:
ХАхаахаха вот это издевательство
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Лучше кубок ЛЧ. АПЛ это помойка, которую даже всякие середняки типа Лестера берут. Вообще не понимаю скулежа по поводу этой медальки)
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Пускай команда сфоткается типа выиграли.))
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Chris, makes us dream
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Ну хоть посмотрят на кубок кек)мб медальки дадут потрогать
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Что за полуновости? У Колбасы и так мозги после вчерашнего отшибло, так ещё и это.
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