Кубок Премьер-Лиги приедет на "Энфилд" в воскресенье

Титул Премьер-Лиги Титул Премьер-Лиги будет доставлен на "Энфилд" в воскресенье, но, возможно, так и не будет вручен игрокам "Ливерпуля".

Одержав по победе в 37-м туре, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" гарантировали, что судьба чемпионства решится только в последний день сезона Премьер-Лиги.

Эта ситуация заставляет руководство Премьер-Лиги принять целый ряд специальных мер, ведь место проведения чемпионской церемонии определится только по итогам 90 минут двух параллельных матчей — на "Энфилде" между "Ливерпулем" и "Вулверхэмптоном" и на "Амекс" между "Брайтоном" и "Сити".

Как сообщает The Telegraph, Премьер-Лига доставит на оба стадиона два идентичных кубка, а также медали, которые достанутся игрокам чемпионской команды с минимум пятью проведенными матчами за сезон.

В данный момент "горожане" имеют одно очко преимущества над "красными", а это означает, что кубок и медали так и не будут показаны публике "Энфилда" в воскресенье, если "Сити" избежит осечки и выиграет свой матч.

"На такой случай у Премьер-Лиги заготовлено два трофея. Один весь сезон находится у действующего чемпиона, а второй используется лигой. Эти трофеи идентичны по дизайну и внешнему виду, на обоих выгравированы детали предыдущих чемпионов Премьер-Лиги", — цитирует представителя лиги издание.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. edgarkuznetsov 08.05.2019 11:28 # edgarkuznetsov
    ХАхаахаха вот это издевательство

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  2. xin 08.05.2019 11:14 # xin
    Лучше кубок ЛЧ. АПЛ это помойка, которую даже всякие середняки типа Лестера берут. Вообще не понимаю скулежа по поводу этой медальки)

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  3. skychnie-oboi 08.05.2019 11:06 # skychnie-oboi
    Пускай команда сфоткается типа выиграли.))

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  4. pistolero-lfc 08.05.2019 11:03 # pistolero-lfc
    Chris, makes us dream

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  5. rap-woiska 08.05.2019 11:02 # rap-woiska
    Ну хоть посмотрят на кубок кек)мб медальки дадут потрогать

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  6. ganinilyha 08.05.2019 11:02 # ganinilyha
    Что за полуновости? У Колбасы и так мозги после вчерашнего отшибло, так ещё и это.

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