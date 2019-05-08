Кубок Премьер-Лиги приедет на "Энфилд" в воскресенье

Титул Премьер-Лиги будет доставлен на "Энфилд" в воскресенье, но, возможно, так и не будет вручен игрокам "Ливерпуля".

Одержав по победе в 37-м туре, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" гарантировали, что судьба чемпионства решится только в последний день сезона Премьер-Лиги.



Эта ситуация заставляет руководство Премьер-Лиги принять целый ряд специальных мер, ведь место проведения чемпионской церемонии определится только по итогам 90 минут двух параллельных матчей — на "Энфилде" между "Ливерпулем" и "Вулверхэмптоном" и на "Амекс" между "Брайтоном" и "Сити".



Как сообщает The Telegraph, Премьер-Лига доставит на оба стадиона два идентичных кубка, а также медали, которые достанутся игрокам чемпионской команды с минимум пятью проведенными матчами за сезон.



В данный момент "горожане" имеют одно очко преимущества над "красными", а это означает, что кубок и медали так и не будут показаны публике "Энфилда" в воскресенье, если "Сити" избежит осечки и выиграет свой матч.



"На такой случай у Премьер-Лиги заготовлено два трофея. Один весь сезон находится у действующего чемпиона, а второй используется лигой. Эти трофеи идентичны по дизайну и внешнему виду, на обоих выгравированы детали предыдущих чемпионов Премьер-Лиги", — цитирует представителя лиги издание.