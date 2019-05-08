Робертсон "молится", чтобы его травма не оказалась серьезной

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон собирается молиться о том, чтобы травма икроножной мышцы не оборвала досрочно его сезон.

Незадолго до перерыва ответного матча 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны" пострадав в столкновении с Луисом Суаресом, на второй тайм Робертсон уступил свое место на поле Джорджиньо Вейналдуму, который и продолжил впечатляющий камбэк "красных" свои дублем.

Победа 4:0 над "Барселоной" продлила сезон "Ливерпуля" до 1 июня. В воскресенье подопечные Юргена Клоппа примут "Вулверхэмптон" в рамках заключительного тура Премьер-Лиги, а в первый день лета сыграют в финале Лиги Чемпионов, и Робертсон надеется не остаться в стороне.

"В данную минуту мое самочувствие оставляет желать лучшего, но завтра я пройду углубленное обследование. Медики уверены, что это просто нерв или вроде того, и если это действительно так, через пару дней я буду в порядке, но давайте сперва узнаем".

"До обследования мы особо не можем это комментировать, однако я буду молиться, чтобы все было хорошо", — цитирует Робертсона официальный веб-сайт "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, Робертсон, травма

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2019 10:00

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  1. xin 08.05.2019 10:29 # xin
    Зубастая гнида специально травмировал, потому что по игре брал за щеку у него.

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  2. ilovemanutd 08.05.2019 10:20 # ilovemanutd
    Не ну если молится, то травмы не будет, без вариков

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  3. chr1s8rown 08.05.2019 10:12 # chr1s8rown
    Сходи в мечеть .брат
    Только Аллах поможет

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  4. chebrec 08.05.2019 10:02 # chebrec
    На фапли щас тоже на Ливерпуль молятся

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