Сульшер будет строить команду вокруг Мактоминея

Оле Гуннар Сульшер и Скотт Мактоминей Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер собирается строить свою команду вокруг молодого полузащитника Скотта Мактоминея.

Мактоминей был одним из немногих игроков "Юнайтед", заслуживших похвалу после унизительной ничьей 1:1 против "Хаддерсфилда" в минувшее воскресенье. Именно Скотт забил единственный гол "красных дьяволов", а также продемонстрировал огромное желание и трудолюбие, чего очень не хватает некоторым его партнерам по команде.

Как сообщает Daily Mirror, Сульшер не просто отмел мысли о том, чтобы отправить 22-летнего шотландца в аренду на следующий сезон, а теперь даже собирается сделать Мактоминея своим ключевым игроком в центре поля.

Грядущим летом "Юнайтед", вероятно, проводит Поля Погба в "Реал", а Андера Эрреру — в ПСЖ, что подталкивает клуб к покупке центрального полузащитника, однако Сульшер все равно отводит Мактоминею место в стартовом составе.


Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 08.05.2019 07:41 # januzaj00
    Вот тут молорик Сульшер. Единственный пахарь в этой команде наёмников

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  2. morkovka 08.05.2019 07:32 # morkovka
    Дошло!!! Что это единственный играющий футболер в МЮ.

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  3. ofori-twumasi 08.05.2019 07:25 # ofori-twumasi
    Ещё 9 таких Мактоминаев осталось купить и в чемпионшип.

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  4. chebrec 08.05.2019 07:03 # chebrec
    Класс 2019

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