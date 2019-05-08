Сульшер будет строить команду вокруг Мактоминея

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер собирается строить свою команду вокруг молодого полузащитника Скотта Мактоминея.

Мактоминей был одним из немногих игроков "Юнайтед", заслуживших похвалу после унизительной ничьей 1:1 против "Хаддерсфилда" в минувшее воскресенье. Именно Скотт забил единственный гол "красных дьяволов", а также продемонстрировал огромное желание и трудолюбие, чего очень не хватает некоторым его партнерам по команде.



Как сообщает Daily Mirror, Сульшер не просто отмел мысли о том, чтобы отправить 22-летнего шотландца в аренду на следующий сезон, а теперь даже собирается сделать Мактоминея своим ключевым игроком в центре поля.



Грядущим летом "Юнайтед", вероятно, проводит Поля Погба в "Реал", а Андера Эрреру — в ПСЖ, что подталкивает клуб к покупке центрального полузащитника, однако Сульшер все равно отводит Мактоминею место в стартовом составе.