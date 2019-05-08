Вальверде: "Мы не ожидали такого"

Эрнесто Вальверде Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде признал, что ожесточенное сопротивление "Ливерпуля" в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов застало его команду врасплох.

Выиграв домашнюю встречу с "красными" со счетом 3:0, "Барса" не устояла перед ожесточенным натиском соперника в матче на "Энфилде".

Поражение 4:0 оставило "Барсу" за бортом турнира и напомнило Вальверде о фиаско в прошлом сезоне, когда каталонцы разгромили "Рому" 4:1, а затем уступили в столице Италии 3:0.

"Они были очень сильны, они играли очень хорошо, и они своего рода опрокинули нас. Это ужасный результат для наших фанатов и нас самих, но нужно отдать должное "Ливерпулю".

"Какое-то время мы будем страдать, мы и наш болельщики. Так это устроено. Мы не ожидали, что окажемся в такого рода ситуации".

"В такие моменты нельзя отчаиваться. До завершения сезона остается не так много, но нам еще играть в финале кубка, поэтому давайте завершим сезон на высокой ноте".

"Но в данный момент мы опустошены, это ужасно".

"Больнее всего то, что это повторение случившегося в Риме. Это случилось с нами в прошлом сезоне и случилось снова".

"Это был другой матч, нежели в прошлом году. "Ливерпуль" блестяще начал, быстро открыл счет, но мы отреагировали и имели моменты забить. Мы выходили на опасные позиции в их штрафной, но не пользовались этими шансами. Когда ты проигрываешь 4:0, оправданий быть не может. Они были лучше нас, и мы должны это признать", — цитирует Вальверде Sky Sports.


Метки Барселона, Вальверде, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 3127

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Последние комментарии:




  1. alexomck 08.05.2019 07:42 # alexomck
    смотреть все подряд матчи Ливерпуля не возможно канеш, врывы Вейна для Барсы логично неожиданными были. и Барсе не везло в моментах , и Трент развел оборону, как детей. с одной стороны Вальверде предъявит обороне и остальным. с другой стороны уже второй год подряд, знамо сам где-то с мотивацией и настроем не доработал. Барса ощутимо духом в концовке пала, команда не смогла переключится, и здесь уже к коучу вопросы.


    07.05.2019 13:15 # удалить
    alexomck

    Барса расслабленная приедет, в первом матче им люто фартило, теперь обратка:)

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  2. makaku 08.05.2019 07:36 # makaku
    вы днища и в первом матче был отскок

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  3. makaku 08.05.2019 07:35 # makaku
    на своём уровне

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  4. morkovka 08.05.2019 07:34 # morkovka
    Так и хочется включить фрагмент к/ф Жмурки где Михалков про расплох разъясняет...

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  5. arhangel777 08.05.2019 07:15 # arhangel777
    Уволят в конце сезона походу.

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  6. psymusic 08.05.2019 07:09 # psymusic
    Ливерпуль лучше барсы, ну насмешил лошара. Нехер было выходить на расслабоне! Пижоныыы, пижоныыы!(с) Маслаченко.

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  7. chebrec 08.05.2019 07:01 # chebrec
    Слоупок

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  8. gringo1990 08.05.2019 06:37 # gringo1990
    Вот к чему приводит недооценка соперника!

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  9. felixok 08.05.2019 06:26 # felixok
    Вальверде: "У них еб***е гиганты, а у нас только гном, а теперь ещеи выеб***й гном..."

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