Вальверде: "Мы не ожидали такого"
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде признал, что ожесточенное сопротивление "Ливерпуля" в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов застало его команду врасплох.
Выиграв домашнюю встречу с "красными" со счетом 3:0, "Барса" не устояла перед ожесточенным натиском соперника в матче на "Энфилде".
Поражение 4:0 оставило "Барсу" за бортом турнира и напомнило Вальверде о фиаско в прошлом сезоне, когда каталонцы разгромили "Рому" 4:1, а затем уступили в столице Италии 3:0.
"Они были очень сильны, они играли очень хорошо, и они своего рода опрокинули нас. Это ужасный результат для наших фанатов и нас самих, но нужно отдать должное "Ливерпулю".
"Какое-то время мы будем страдать, мы и наш болельщики. Так это устроено. Мы не ожидали, что окажемся в такого рода ситуации".
"В такие моменты нельзя отчаиваться. До завершения сезона остается не так много, но нам еще играть в финале кубка, поэтому давайте завершим сезон на высокой ноте".
"Но в данный момент мы опустошены, это ужасно".
"Больнее всего то, что это повторение случившегося в Риме. Это случилось с нами в прошлом сезоне и случилось снова".
"Это был другой матч, нежели в прошлом году. "Ливерпуль" блестяще начал, быстро открыл счет, но мы отреагировали и имели моменты забить. Мы выходили на опасные позиции в их штрафной, но не пользовались этими шансами. Когда ты проигрываешь 4:0, оправданий быть не может. Они были лучше нас, и мы должны это признать", — цитирует Вальверде Sky Sports.
08.05.2019 06:00
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смотреть все подряд матчи Ливерпуля не возможно канеш, врывы Вейна для Барсы логично неожиданными были. и Барсе не везло в моментах , и Трент развел оборону, как детей. с одной стороны Вальверде предъявит обороне и остальным. с другой стороны уже второй год подряд, знамо сам где-то с мотивацией и настроем не доработал. Барса ощутимо духом в концовке пала, команда не смогла переключится, и здесь уже к коучу вопросы.
07.05.2019 13:15 # удалить
alexomck
Барса расслабленная приедет, в первом матче им люто фартило, теперь обратка:)
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вы днища и в первом матче был отскок
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на своём уровне
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Так и хочется включить фрагмент к/ф Жмурки где Михалков про расплох разъясняет...
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Уволят в конце сезона походу.
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Ливерпуль лучше барсы, ну насмешил лошара. Нехер было выходить на расслабоне! Пижоныыы, пижоныыы!(с) Маслаченко.
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Слоупок
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Вот к чему приводит недооценка соперника!
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Вальверде: "У них еб***е гиганты, а у нас только гном, а теперь ещеи выеб***й гном..."
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