Вальверде: "Мы не ожидали такого"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде признал, что ожесточенное сопротивление "Ливерпуля" в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов застало его команду врасплох.

Выиграв домашнюю встречу с "красными" со счетом 3:0, "Барса" не устояла перед ожесточенным натиском соперника в матче на "Энфилде".



Поражение 4:0 оставило "Барсу" за бортом турнира и напомнило Вальверде о фиаско в прошлом сезоне, когда каталонцы разгромили "Рому" 4:1, а затем уступили в столице Италии 3:0.



"Они были очень сильны, они играли очень хорошо, и они своего рода опрокинули нас. Это ужасный результат для наших фанатов и нас самих, но нужно отдать должное "Ливерпулю".



"Какое-то время мы будем страдать, мы и наш болельщики. Так это устроено. Мы не ожидали, что окажемся в такого рода ситуации".



"В такие моменты нельзя отчаиваться. До завершения сезона остается не так много, но нам еще играть в финале кубка, поэтому давайте завершим сезон на высокой ноте".



"Но в данный момент мы опустошены, это ужасно".



"Больнее всего то, что это повторение случившегося в Риме. Это случилось с нами в прошлом сезоне и случилось снова".



"Это был другой матч, нежели в прошлом году. "Ливерпуль" блестяще начал, быстро открыл счет, но мы отреагировали и имели моменты забить. Мы выходили на опасные позиции в их штрафной, но не пользовались этими шансами. Когда ты проигрываешь 4:0, оправданий быть не может. Они были лучше нас, и мы должны это признать", — цитирует Вальверде Sky Sports.