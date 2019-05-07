"Ливерпуль" уничтожил "Барселону" и ворвался в финал Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" сотворил одну из главных сенсаций в истории Лиги Чемпионов, ликвидировав дефицит в три гола после первого полуфинального матча против "Барселоны". Подопечные Юргена Клоппа одержали победу 4:0 и второй год подряд вышли в финал турнира.

Относительно победы 2:3 над "Ньюкаслом" в стартовом составе "красных" появились Жоэль Матип, Джеймс Милнер, Джердан Шакири и Дивок Ориги.



Хозяева "Энфилда" сразу же бросились атаковать, заперев "Барселону" на ее половине поля. И этот натиск принес плоды!На седьмой минуте Садио Мане совершил перехват после неудачной игры в обороне Жорди Альбы и отправил к воротам Джордана Хендерсона. Марк-Андре Тер Штеген отразил удар капитана "Ливерпуля", но Ориги тут же подоспел на добивание — 1:0.



Гол дополнительно воодушевил "красных", и они продолжили оказывать давление. Вскоре Мане упал в чужой штрафной площадке после единоборства, однако рефери не заметил нарушения правил.



Гости впервые огрызнулись на 14-й минуте, когда Лионель Месси пытался пробить Алиссона, но страж ворот хозяев вытащил летевший под перекладину мяч.



Спустя четыре минуты Алиссон еще раз выручил "Ливерпуль", не позволив отличиться Филиппе Коутиньо.



Двумя этими моментами "Барселона" отодвинула игру от своих ворот, а "красные" поняли, что не могут слишком увлекаться атаками.



В дальнейшем хозяева владели инициативой, однако в завершающей фазе атак у них не очень-то ладилось — Шакири и Ориги выпадали из командной игры и допускали много брака.



Под занавес тайма гости едва не похоронили интригу, однако Алиссон вновь сыграл выше всяких похвал, нейтрализовав выход Альбы.



В начале второго тайма команды обменялись опасными моментами, а затем свое веское слово сказал Джорджиньо Вейналдум, заменивший в перерыве Энди Робертсона.



На 54-й минуте Вейналдум нанес удар в касание из центра штрафной после срикошетившего прострела Александер-Арнольда — 2:0. Спустя еще две минуты голландец головой замкнул навес Шакири с левого фланга — 3:0. "Энфилд" был в восторге!



Еще минут 10 окрыленный "Ливерпуль" доминировал над соперником, но затем игра выравнялась, обе команды стали осторожничать.



Игра стала позиционной, но на 79-й минуте "Энфилд" вновь вскочил на ноги. Александер-Арнольд обхитрил защитников "Барселоны", сделав вид, что не будет подавать угловой. Чуть отойдя от края поля, Трент метнулся назад и прострелил к воротам на ногу Ориги — 4:0.



В концовке матча "красные" сосредоточились на удержании своего преимущества — было очень сложно, нервы и эмоции зашкаливали, однако "Барселона" не испортила этот праздник.



"Ливерпуль" сотворил настоящее чудо и, как кажется, все-таки может завершить сезон с трофеем, даже если "Манчестер Сити" не ошибется в своем последнем матче в Премьер-Лиге. "Энфилд" стал свидетелем еще одного исторического события!



"Ливерпуль" (Англия) — "Барселона" (Испания) — 4:0 (1:0) по сумме двух матчей — 4:3



Голы: Ориги 7, 79, Вейналдум 54, 56.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон (Вейналдум 45), Фабиньо, Милнер, Хендерсон, Мане, Шакири (Старридж 90), Ориги (Гомес 85).



"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Ракитич (Малком 80), Видаль (Артур 75), Месси, Коутиньо (Семеду 60), Суарес.



Предупреждения: Фабиньо, Матип — Бускетс, Ракитич, Семеду.