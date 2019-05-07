"Ливерпуль" уничтожил "Барселону" и ворвался в финал Лиги Чемпионов
"Ливерпуль" сотворил одну из главных сенсаций в истории Лиги Чемпионов, ликвидировав дефицит в три гола после первого полуфинального матча против "Барселоны". Подопечные Юргена Клоппа одержали победу 4:0 и второй год подряд вышли в финал турнира.
Относительно победы 2:3 над "Ньюкаслом" в стартовом составе "красных" появились Жоэль Матип, Джеймс Милнер, Джердан Шакири и Дивок Ориги.
Хозяева "Энфилда" сразу же бросились атаковать, заперев "Барселону" на ее половине поля. И этот натиск принес плоды!На седьмой минуте Садио Мане совершил перехват после неудачной игры в обороне Жорди Альбы и отправил к воротам Джордана Хендерсона. Марк-Андре Тер Штеген отразил удар капитана "Ливерпуля", но Ориги тут же подоспел на добивание — 1:0.
Гол дополнительно воодушевил "красных", и они продолжили оказывать давление. Вскоре Мане упал в чужой штрафной площадке после единоборства, однако рефери не заметил нарушения правил.
Гости впервые огрызнулись на 14-й минуте, когда Лионель Месси пытался пробить Алиссона, но страж ворот хозяев вытащил летевший под перекладину мяч.
Спустя четыре минуты Алиссон еще раз выручил "Ливерпуль", не позволив отличиться Филиппе Коутиньо.
Двумя этими моментами "Барселона" отодвинула игру от своих ворот, а "красные" поняли, что не могут слишком увлекаться атаками.
В дальнейшем хозяева владели инициативой, однако в завершающей фазе атак у них не очень-то ладилось — Шакири и Ориги выпадали из командной игры и допускали много брака.
Под занавес тайма гости едва не похоронили интригу, однако Алиссон вновь сыграл выше всяких похвал, нейтрализовав выход Альбы.
В начале второго тайма команды обменялись опасными моментами, а затем свое веское слово сказал Джорджиньо Вейналдум, заменивший в перерыве Энди Робертсона.
На 54-й минуте Вейналдум нанес удар в касание из центра штрафной после срикошетившего прострела Александер-Арнольда — 2:0. Спустя еще две минуты голландец головой замкнул навес Шакири с левого фланга — 3:0. "Энфилд" был в восторге!
Еще минут 10 окрыленный "Ливерпуль" доминировал над соперником, но затем игра выравнялась, обе команды стали осторожничать.
Игра стала позиционной, но на 79-й минуте "Энфилд" вновь вскочил на ноги. Александер-Арнольд обхитрил защитников "Барселоны", сделав вид, что не будет подавать угловой. Чуть отойдя от края поля, Трент метнулся назад и прострелил к воротам на ногу Ориги — 4:0.
В концовке матча "красные" сосредоточились на удержании своего преимущества — было очень сложно, нервы и эмоции зашкаливали, однако "Барселона" не испортила этот праздник.
"Ливерпуль" сотворил настоящее чудо и, как кажется, все-таки может завершить сезон с трофеем, даже если "Манчестер Сити" не ошибется в своем последнем матче в Премьер-Лиге. "Энфилд" стал свидетелем еще одного исторического события!
"Ливерпуль" (Англия) — "Барселона" (Испания) — 4:0 (1:0) по сумме двух матчей — 4:3
Голы: Ориги 7, 79, Вейналдум 54, 56.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон (Вейналдум 45), Фабиньо, Милнер, Хендерсон, Мане, Шакири (Старридж 90), Ориги (Гомес 85).
"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Ракитич (Малком 80), Видаль (Артур 75), Месси, Коутиньо (Семеду 60), Суарес.
Предупреждения: Фабиньо, Матип — Бускетс, Ракитич, Семеду.
07.05.2019 23:55
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Последние комментарии:
А гритка ж 5к на Путу ставил)))
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Глори глори ман юнаааааайтед!!!!
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Один раз можно, ничего не будет.
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Пора брать эльче Клоппу, заслуженно!!!!!!!!!!!!!!!!
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Клопп новые зубы вставил и верхнюю и нижнюю часть
Свои у него жёлтые были
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С победой красные!!!!Я счастлива!!!!!!
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Да перестаньте "этой игрой нужно восхищаться" и тд и тп. ЛФК ничего особенного не показал в атаке, атаковали просто и где-то даже примитивно, чисто по-английски, но это понятно когда трёх игроков основы нет, 2 из которых определяющие в атаке. Самое главное без судейских скандалов, а то всё интересно было кого Чакыр будет тащить. Довольно ровно отсудил.
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Путаны Суарес и Каутинио сучились так им надо вместе с Месси в первой игре выпендривались. С победой братья!!! У Ливерпулья всегда были яйца за это я люблю я эту команду.
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Клопу не привыкать обсираться в финалах
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06.08.2016г. Ливерпуль 4:0 Барселона
Это было на "Уэмбли" - Кубок чемпионов.
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Slash-lfc кто там Britton вы все КОТАКБАСЫ ха ха ха
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Дивок после своих игр никуда не будет продан, палочка-выручалочка.
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А чему радуются колбасные? Возьмут в рот в финале ЛЧ и просрут АПЛ горожанам в последнем туре. Скриньте.
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В рот ебал эту Барсу. Как можно постоянно надеяться на Месси, неужели самим нельзя что-то придумать, вместо того чтоб постоянно аргентинца искать? Просто все моменты он создаёт. Скаузеры молодцы, с такими потерями вышли в финал, только напомню что еще ничего не выиграли. Аякс в финале даже Сити смог бы дать просраться.
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Сосите мандовошки сосите ха ха ха
Вы так ЛОХИ ))))))))) YNWA
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кстати, slash-lfc, с е6алом все норм, "брат", ну скажи мне, ну как не любить Ливерпуль)
с победой!
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Еблы 2
07.05.2019 21:58 # удалить
slash-lfc
ДИВОК КОМОН КАК С ДОРТМУНДОМ, КРАСИВО!!
Источник: http://fapl.ru/posts/70590/?c=1
(ответить)
Я не болельщик Ливерпуля, но такая игра в их испольнении заставил восхищаться. Браво. Спасибо за зрелище футбол.
(ответить)
Сегодня за аякс. Комоне комоне
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По тузу гатиться го
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