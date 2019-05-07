"Челси" продолжает требовать за Азара 100 миллионов фунтов

"Челси" готов отпустить плеймейкера Эдена Азара грядущим летом, но продолжает требовать за свою звезду 100 миллионов фунтов.

По информации Daily Mirror, к настоящему моменту "Реал" сделал уже два предложения о покупке Азара, однако оба были отклонены — директор "синих" Марина Грановская отказывается идти на уступки в переговорах, несмотря на истекающий через 12 месяцев контракт Эдена.



Такая цена обусловлена не только великолепной игрой 28-летнего бельгийца, который с 15 результативными передачами является лучшим ассистентом Премьер-Лиги этого сезона, но и тем фактом, что "синие" рискуют остаться без замены для Азара, если отменить или отложить трансферный запрет не удастся.



Тем временем, испанская газета AS утверждает, что эта ситуация начала напрягать Азара, который изначально надеялся расстаться с "Челси" полюбовно, а теперь задумывается даже о том, чтобы подать прошение о трансфере.