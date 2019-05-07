"Рома" предлагает работу Маурицио Сарри

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри стал целью номер один для "Ромы" после того, как Антонио Конте отказал римскому клубу.

"У меня есть проблема — я победитель. На это направлена моя работа. Моя работа требует жертв, сплоченности и того, чтобы командные интересы были выше личных. Я не знаю другого способа".

"Сегодня в "Роме" нет условий для этого. Мне нужно ощущение, что я могу победить любого. Я должен чувствовать, что победы возможны. Иначе я с радостью останусь там, где нахожусь сейчас", — сообщил Конте Gazzetta dello Sport.

Как утверждает The Telegraph, получив отказ от Конте, теперь своим рулевым в следующем сезоне римляне жаждут видеть Сарри, который завершает свой дебютный сезон в английском футболе.

В минувший уикенд "синие" гарантировали себе место в топ-4 Премьер-Лиги, воспользовавшись резким спадом конкурентов из "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" на финише, однако будущее Маурицио на "Стэмфорд Бридж" по-прежнему выглядит туманным.

По информации издания, 60-летний итальянец открыт к возвращению в Серию А, сомневаясь насчет своих перспектив в "Челси" из-за той неприязни, которую значительная доля болельщиков клуба испытывает к его стилю и методам работы — после заключительного домашнего матча в Премьер-Лиге Маурицио даже отказался совершить круг почета.


Метки Рома, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 07.05.2019 22:56 # chelsiukpro
    Но болелы конечно черти некоторые гонят и нагнетают сами на свою команду давление. Судить надо по полному сезону и достижениям всего сезона!

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  2. chelsiukpro 07.05.2019 22:53 # chelsiukpro
    Конте ваще долбень. Бешаный пёс Итальянский!

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  3. suddenly 07.05.2019 22:51 # suddenly
    Пусть платят неустойку и забирают. В чём проблема?

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  4. ba-29 07.05.2019 22:43 # ba-29
    Менять Рому на Рому...

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  5. chebrec 07.05.2019 22:37 # chebrec
    Рома предлагает и Рома лишает работы

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