"Рома" предлагает работу Маурицио Сарри

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри стал целью номер один для "Ромы" после того, как Антонио Конте отказал римскому клубу.

"У меня есть проблема — я победитель. На это направлена моя работа. Моя работа требует жертв, сплоченности и того, чтобы командные интересы были выше личных. Я не знаю другого способа".



"Сегодня в "Роме" нет условий для этого. Мне нужно ощущение, что я могу победить любого. Я должен чувствовать, что победы возможны. Иначе я с радостью останусь там, где нахожусь сейчас", — сообщил Конте Gazzetta dello Sport.



Как утверждает The Telegraph, получив отказ от Конте, теперь своим рулевым в следующем сезоне римляне жаждут видеть Сарри, который завершает свой дебютный сезон в английском футболе.



В минувший уикенд "синие" гарантировали себе место в топ-4 Премьер-Лиги, воспользовавшись резким спадом конкурентов из "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" на финише, однако будущее Маурицио на "Стэмфорд Бридж" по-прежнему выглядит туманным.



По информации издания, 60-летний итальянец открыт к возвращению в Серию А, сомневаясь насчет своих перспектив в "Челси" из-за той неприязни, которую значительная доля болельщиков клуба испытывает к его стилю и методам работы — после заключительного домашнего матча в Премьер-Лиге Маурицио даже отказался совершить круг почета.