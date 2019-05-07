Почеттино может оставить "Тоттенхэм", если выиграет Лигу Чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино шокировал публику заявлением о том, что может покинуть клуб, если выиграет в этом сезоне Лигу Чемпионов.

В среду вечером "шпоры", имея дефицит в один гол после первого матча, сразятся с "Аяксом" за путевку в финал Лиги Чемпионов. При этом "Тоттенхэм" будет избавлен от давления, в минувший уикенд гарантировав себе путевку в элитный европейский турнир на будущий год через Премьер-Лигу.



Если "Тоттенхэму" удастся пройти в финал, а затем одолеть там "Барселону" или "Ливерпуль", Почеттино посчитать свою миссию в Северном Лондоне завершенной.



"Было бы великолепно выиграть Лигу Чемпионов, не так ли? Закончить этим пятилетнюю главу и уехать домой".



"Это не шутка. С чего вы взяли, что я шучу насчет возвращения домой?"



"Если мы выиграем Лигу Чемпионов с "Тоттенхэмом", учитывая наши обстоятельства в этом сезоне, мне может потребоваться нечто другое в будущем. Потому что, знаете, чтобы повторить такое чудо..." — цитирует Почеттино Evening Standard.