Семеро игроков номинированы на звание лучшего в сезоне Премьер-Лиги 2018/19

Премьер-Лига объявила имена семи номинантов на звание Игрока Года по своей версии.

Напомним, в конце прошлого месяца Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) назвала защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 2018/19.



Естественно, Ван Дейк оказался среди номинантов и по версии лиги. Здесь же двое его одноклубников Садио Мане и Мохамед Салах, забившие 20 и 22 гола, соответственно, в этом сезоне.



Дополняют список номинантов звезды "Манчестер Сити" Бернарду Силва, Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро, а также претендующий на награду лучшему ассистенту сезона Эден Азар из "Челси".



Отметим, при определении Игрока Года учитываются не только голоса болельщиков, но также мнения 20 капитанов клубов Премьер-Лиги и комиссии футбольных экспертов. Обладатель награды будет объявлен на следующей неделе.