Гвардиола, Клопп, Почеттино и Эшпириту Санту номинированы на звание Тренера Года

Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля", Маурисио Почетино из "Тоттенхэма" и Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона" были номинированы на звание Тренера Года.

Следуя традиции, на финише сезона Премьер-Лига дает болельщикам возможность проголосовать за лучшего тренера дивизиона.



Избрав лучшим Гвардиолу год назад, на сей раз фанаты имеют время до вечера 9 мая, чтобы отдать свой голос за одного из четырех предложенных кандидатов. Победитель будет объявлен во вторник 14 мая.



Определяя круг номинантов, Премьер-Лига отметила успехи Гвардиолы и Клоппа, чьи команды сохранили интригу в чемпионской гонке до последнего тура. Здесь же Эшпириту Санту, чей коллектив, являясь новичком дивизиона, досрочно обеспечил себе седьмое место.



Еще один номинант — это Почеттино, которому отсутствие приобретений в два предыдущих трансферных окна не помешало завоевать со "шпорами" место в топ-4 и добраться до полуфинала Лиги Чемпионов.