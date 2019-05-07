Ван-Биссака планирует выступать за сборную Англии

Правый защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака объявил о решении связать свою международную карьеру со сборной Англии.

Несмотря на свою уверенную игру в этом сезоне на клубном уровне, 21-летний Ван-Биссака до сих пор не дождался вызова от главного тренера англичан Гарета Саутгейта.



На протяжении последних месяцев ходили слухи, что этой ситуацией хочет воспользоваться сборная ДР Конго — Аарон, хоть и выступал за Англию на юношеском и молодежном уровнях, но по своему происхождению является коноголезцем.



Однако Ван-Биссака, на прошлой неделе исключивший свой уход из "Пэлас" грядущим летом, не планирует выступать за африканскую сборную, которая вместе с Россией делит 46-47-е место в рейтинге ФИФА.



"Моя цель — выступать за сборную Англии. Я рад представлять Англию на международной арене, поэтому я собираюсь продолжать это делать".



"Я нацелен на то, чтобы продолжать играть и становиться лучше. Надеюсь, мой прогресс не останется незамеченным, и я получу шанс, как получил в "Пэлас", — сообщил Ван-Биссака Evening Standard.