Эду согласился стать техническим директором "Арсенала"

"Арсенал" достиг принципиальной договоренности с Эду о назначении своего бывшего полузащитника на должность технического директора.

На протяжении последних месяцев "канониры" вели активные поиски замены для Свена Мислинтата, который отработал на "Эмирейтс" чуть более года, а в феврале покинул клуб.



"Арсеналу" не удалось переманить из "Аякса" Марка Овермарса, а Мончи, покидая "Рому", предпочел вернуться в "Севилью". Таким образом, лондонцы остановились на кандидатуре Эду.



По информации The Guardian, Эду уже дал согласие занять кресло директора в "Арсенале" и официально присоединится к лондонскому клубу после Кубка Америки — в данный момент 40-летний бразилец помогает федерации футбола своей страны организовать домашний турнир, который завершается 7 июля.



Будучи игроком, Эду выступал за "канониров" с 2001 по 2005 год, за это время выиграв два титула Премьер-Лиги и три Кубка Англии.