"Тоттенхэм" подал апелляцию на красную карточку Сона

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хен Мина в матче Премьер-Лиги против "Борнмута".

Напомним, почти половину субботнего матча на "Виталити" "шпоры" играли вдевятером. Лишившись Сона в конце первого тайма и Хуана Фойта в начале второго, лондонцы не смогли удержать ничью — 1:1.

Свою красную карточку Сон получил за то, что толкнул в грудь полузащитника соперника Джефферсона Лерма, однако рефери Крейг Поусон поглядел, как перед этим Лерма ударил южнокорейца в грудь и наступил ему на стопу.

Как сообщает Evening Standard, "Тоттенхэм" считает, что реакция Сона не заслуживает трехматчевой дисквалификации, и надеется с помощью апелляции смягчить наказание своего игрока.

Если этот протест будет отклонен FA, Сон начнет отбывать дисквалификацию с матча последнего тура Премьер-Лиги против "Эвертона".


Метки FA, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2019 17:00

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  1. andrew10 07.05.2019 18:16 # andrew10
    Грязный эпизод конечно. Всем участникам по одному матчу дисквы

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  2. mc-od 07.05.2019 17:23 # mc-od
    Игрок хороший, Покет хорошо его направляет, но КК - справедлива. К сожалению, корейцы по жизни почти все такие, вспыльчивые и крикливые пустышки. С гонором, но пустышки. Ну да ладно.))

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