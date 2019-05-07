"Тоттенхэм" подал апелляцию на красную карточку Сона
"Тоттенхэм" подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хен Мина в матче Премьер-Лиги против "Борнмута".
Напомним, почти половину субботнего матча на "Виталити" "шпоры" играли вдевятером. Лишившись Сона в конце первого тайма и Хуана Фойта в начале второго, лондонцы не смогли удержать ничью — 1:1.
Свою красную карточку Сон получил за то, что толкнул в грудь полузащитника соперника Джефферсона Лерма, однако рефери Крейг Поусон поглядел, как перед этим Лерма ударил южнокорейца в грудь и наступил ему на стопу.
Как сообщает Evening Standard, "Тоттенхэм" считает, что реакция Сона не заслуживает трехматчевой дисквалификации, и надеется с помощью апелляции смягчить наказание своего игрока.
Если этот протест будет отклонен FA, Сон начнет отбывать дисквалификацию с матча последнего тура Премьер-Лиги против "Эвертона".
07.05.2019 17:00
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Грязный эпизод конечно. Всем участникам по одному матчу дисквы
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Игрок хороший, Покет хорошо его направляет, но КК - справедлива. К сожалению, корейцы по жизни почти все такие, вспыльчивые и крикливые пустышки. С гонором, но пустышки. Ну да ладно.))
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