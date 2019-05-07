"Тоттенхэм" подал апелляцию на красную карточку Сона

"Тоттенхэм" подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хен Мина в матче Премьер-Лиги против "Борнмута".

Напомним, почти половину субботнего матча на "Виталити" "шпоры" играли вдевятером. Лишившись Сона в конце первого тайма и Хуана Фойта в начале второго, лондонцы не смогли удержать ничью — 1:1.



Свою красную карточку Сон получил за то, что толкнул в грудь полузащитника соперника Джефферсона Лерма, однако рефери Крейг Поусон поглядел, как перед этим Лерма ударил южнокорейца в грудь и наступил ему на стопу.



Как сообщает Evening Standard, "Тоттенхэм" считает, что реакция Сона не заслуживает трехматчевой дисквалификации, и надеется с помощью апелляции смягчить наказание своего игрока.



Если этот протест будет отклонен FA, Сон начнет отбывать дисквалификацию с матча последнего тура Премьер-Лиги против "Эвертона".