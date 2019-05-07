"Сити" поборется за Фелиша после подписания Фернандеша

Оформив переход полузащитника Бруну Фернандеша из "Спортинга", "Манчестер Сити" бросит все силы на согласование трансфера вундеркинда Жоау Фелиша из "Бенфики".

Лишь накануне издание Sky Sports сообщило, что "горожане" достигли существенного прогресса в переговорах со "Спортингом" по Фернандешу и надеются оформить переход Бруну за 40-50 миллионов фунтов.



Также сообщалось, что сам Фернандеш заинтересован в том, чтобы присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы. У 24-летнего игрока сборной Португалии есть все шансы стать первым новичком "Сити" в межсезонье, однако на "Этихад" уже думают над своей следующей целью.



Гвардиола также жаждет заполучить юного соотечественника Бруну, добавляет сегодня Sky Sports. 19-летний Фелиш проводит этот сезон выдающимся образом, забив 18 голов в 41 матче за "Бенфику".



Если в Фернандеше "горожане" видят возможную замену для Фернандиньо или Илкая Гюндогана, то Жоау может стать преемником для 33-летнего Давида Сильвы. Фелиш является большим универсалом и может сыграть на любой позиции позади центрального нападающего.