"Юнайтед" может возобновить интерес к Харри Магуайру
"Манчестер Юнайтед" задумывается о том, чтобы возобновить интерес к центральному защитнику "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайру.
После своего прихода на тренерский мостик "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер успел перепробовать различные сочетания в центре обороны, но ни Крис Смоллинг, ни Фил Джонс, ни Виктор Линделеф, ни Эрик Байи его не убедили.
За тур до завершения сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" является самой пропускающей командой в топ-9 — аж 52 мяча в 37 матчах. К примеру, чудом избежавший вылета "Брайтон" позволил соперникам поразить свои ворота всего на четыре раза больше.
Как сообщает Evening Standard, Сульшер и исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд сходятся во мнении, что им нужно совершить знаковое приобретение в центр обороны — вроде Виргила Ван Дейка, который недавно был признан Игроком Года по версии PFA.
Прошлым летом Вудворд пожалел 60 миллионов фунтов на Магуайра, посчитав такую цену чересчур завышенной из-за успешного выступления сборной на ЧМ-2018, однако наблюдение за Харри на протяжении сезона склоняет "дьяволов" к мысли, что защитник стоит этих денег.
"Юнайтед" также следит за Калиду Кулибали из "Наполи" и Рафаэлем Вараном из "Реала", но эти цели не выглядят реалистичными.
07.05.2019 15:00
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Да на хрен это дерево. Мю, когда наконец-вы обратите внимание на действительно достойных игроков. Уже который год непонятные трансферы делаете
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хороший защ
в челси его
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