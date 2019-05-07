"Юнайтед" может возобновить интерес к Харри Магуайру

"Манчестер Юнайтед" задумывается о том, чтобы возобновить интерес к центральному защитнику "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайру.

После своего прихода на тренерский мостик "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер успел перепробовать различные сочетания в центре обороны, но ни Крис Смоллинг, ни Фил Джонс, ни Виктор Линделеф, ни Эрик Байи его не убедили.



За тур до завершения сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" является самой пропускающей командой в топ-9 — аж 52 мяча в 37 матчах. К примеру, чудом избежавший вылета "Брайтон" позволил соперникам поразить свои ворота всего на четыре раза больше.



Как сообщает Evening Standard, Сульшер и исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд сходятся во мнении, что им нужно совершить знаковое приобретение в центр обороны — вроде Виргила Ван Дейка, который недавно был признан Игроком Года по версии PFA.



Прошлым летом Вудворд пожалел 60 миллионов фунтов на Магуайра, посчитав такую цену чересчур завышенной из-за успешного выступления сборной на ЧМ-2018, однако наблюдение за Харри на протяжении сезона склоняет "дьяволов" к мысли, что защитник стоит этих денег.



"Юнайтед" также следит за Калиду Кулибали из "Наполи" и Рафаэлем Вараном из "Реала", но эти цели не выглядят реалистичными.