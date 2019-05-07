Джейми Варди — Игрок Месяца в Премьер-Лиге по итогам апреля

Нападающему "Лестера" Джейми Варди достался приз как лучшему игроку Премьер-Лиги по итогам апреля.

После прихода Брендана Роджерса на тренерский мостик "лис" 32-летний Варди обрел второе дыхание, а в прошлом месяце отличился во всех матчах, за исключением одного.



Джейми отметился дублями против "Хаддерсфилда" и "Арсенала", а еще раз огорчил "Вест Хэм". Лишь "Ньюкаслу" удалось найти противоядие экс-игроку сборной Англии в апреле.



"Это замечательно, но это лишь показывает, насколько хороша была наша команда на протяжении прошлого месяца. Я хочу забивать как можно больше голов, но я хочу делать это в победных матчах, и в прошлом месяце нам это удавалось", — цитирует Варди официальный веб-сайт Премьер-Лиги.



Добавим, в борьбе за звание Игрока Месяца Варди опередил Эдена Азара, Джордана Хендерсона, Эмерика Лапорта, Шейна Лонга, Айозе Переса, Мохамеда Салаха и Криса Вуда.