Джейми Варди — Игрок Месяца в Премьер-Лиге по итогам апреля
Нападающему "Лестера" Джейми Варди достался приз как лучшему игроку Премьер-Лиги по итогам апреля.
После прихода Брендана Роджерса на тренерский мостик "лис" 32-летний Варди обрел второе дыхание, а в прошлом месяце отличился во всех матчах, за исключением одного.
Джейми отметился дублями против "Хаддерсфилда" и "Арсенала", а еще раз огорчил "Вест Хэм". Лишь "Ньюкаслу" удалось найти противоядие экс-игроку сборной Англии в апреле.
"Это замечательно, но это лишь показывает, насколько хороша была наша команда на протяжении прошлого месяца. Я хочу забивать как можно больше голов, но я хочу делать это в победных матчах, и в прошлом месяце нам это удавалось", — цитирует Варди официальный веб-сайт Премьер-Лиги.
Добавим, в борьбе за звание Игрока Месяца Варди опередил Эдена Азара, Джордана Хендерсона, Эмерика Лапорта, Шейна Лонга, Айозе Переса, Мохамеда Салаха и Криса Вуда.
07.05.2019 14:30
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