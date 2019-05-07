Джейми Варди — Игрок Месяца в Премьер-Лиге по итогам апреля

Джейми Варди Нападающему "Лестера" Джейми Варди достался приз как лучшему игроку Премьер-Лиги по итогам апреля.

После прихода Брендана Роджерса на тренерский мостик "лис" 32-летний Варди обрел второе дыхание, а в прошлом месяце отличился во всех матчах, за исключением одного.

Джейми отметился дублями против "Хаддерсфилда" и "Арсенала", а еще раз огорчил "Вест Хэм". Лишь "Ньюкаслу" удалось найти противоядие экс-игроку сборной Англии в апреле.

"Это замечательно, но это лишь показывает, насколько хороша была наша команда на протяжении прошлого месяца. Я хочу забивать как можно больше голов, но я хочу делать это в победных матчах, и в прошлом месяце нам это удавалось", — цитирует Варди официальный веб-сайт Премьер-Лиги.

Добавим, в борьбе за звание Игрока Месяца Варди опередил Эдена Азара, Джордана Хендерсона, Эмерика Лапорта, Шейна Лонга, Айозе Переса, Мохамеда Салаха и Криса Вуда.


Метки Варди, Лестер, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2019 14:30

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  1. xin 07.05.2019 14:56 # xin
    http://fapl.ru/posts/51153/

    Легенда МЮ зато не считает его топ страйкером

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  2. mancunia-planet 07.05.2019 14:32 # mancunia-planet
    Живая лисья лехенда

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