Гвардиола: "Ливерпуль" играет без давления"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что медиа хотят чемпионства "Ливерпуля", позволяя конкуренту "горожан" играть без внешнего давления.
Благодаря единственному голу Венсана Компани в домашнем матче против "Лестера" подопечные Гвардиолы сохранили инициативу в чемпионской гонке на заключительный тур Премьер-Лиги.
Теперь "горожане" всего в одной победе от чемпионства, и Гвардиола находится в восторге от выступления своей команды, несмотря на негативный внешний фон.
"Люди из медиа хотят, чтобы титул выиграл "Ливерпуль". Поэтому мне жаль их — судьба титула в наших руках".
"Ливерпуль" играет без давления, потому что это не в их руках. Мы под давлением, потому что это в наших руках".
"Остался один матч, и мы постараемся его выиграть. У нас уже 95 очков, и нам нужна еще одна победа. Мы отправимся к "Брайтону" и постараемся выиграть там. Мне не нужно ничего говорить игрокам, потому что они и так достаточно зрелые".
"С "Брайтоном" будет тяжело. Они приехали к "Арсеналу" и добились положительного результата. Мы играли против них в Кубке Англии, и это было тяжело, потому что они сильны физически и хороши при стандартах, и я знаю, что они будут играть за свою честь".
"Однако все в наших руках. Мы отставали на семь очков, но никогда не сдавались. Мы выиграли 13 матчей подряд, и поэтому мы там, где находимся", — сообщил Гвардиола talkSPORT.
07.05.2019 14:00
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Король! Все по делу! И не слова про газон,ветер,дождь...чаек))) Традиция должна быть соблюдена - Короли на троне, Лузерпуль на страпоне!ynwa)))
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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Да, АПЛ и клубы АПЛ в лч, конечно, просто топ из топов. Сезон закончиться, а Тотенхем может постфактум оказаться без ЛЧ.
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Да ну, тухлый чемпик, который играет по сценарию 1-0 все игры.
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"В эпоху паруса считалось, что души погибших моряков вселяются в чаек и буревестников, и, если одна из этих птиц пролетала над кораблем в открытом океане, значит, приближалась буря. Но больше всего боялись моряки исполинского альбатроса южных морей."
Ну вы поняли.
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