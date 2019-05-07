Гвардиола: "Ливерпуль" играет без давления"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что медиа хотят чемпионства "Ливерпуля", позволяя конкуренту "горожан" играть без внешнего давления.

Благодаря единственному голу Венсана Компани в домашнем матче против "Лестера" подопечные Гвардиолы сохранили инициативу в чемпионской гонке на заключительный тур Премьер-Лиги.



Теперь "горожане" всего в одной победе от чемпионства, и Гвардиола находится в восторге от выступления своей команды, несмотря на негативный внешний фон.



"Люди из медиа хотят, чтобы титул выиграл "Ливерпуль". Поэтому мне жаль их — судьба титула в наших руках".



"Ливерпуль" играет без давления, потому что это не в их руках. Мы под давлением, потому что это в наших руках".



"Остался один матч, и мы постараемся его выиграть. У нас уже 95 очков, и нам нужна еще одна победа. Мы отправимся к "Брайтону" и постараемся выиграть там. Мне не нужно ничего говорить игрокам, потому что они и так достаточно зрелые".



"С "Брайтоном" будет тяжело. Они приехали к "Арсеналу" и добились положительного результата. Мы играли против них в Кубке Англии, и это было тяжело, потому что они сильны физически и хороши при стандартах, и я знаю, что они будут играть за свою честь".



"Однако все в наших руках. Мы отставали на семь очков, но никогда не сдавались. Мы выиграли 13 матчей подряд, и поэтому мы там, где находимся", — сообщил Гвардиола talkSPORT.