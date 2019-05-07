Гвардиола: "Ливерпуль" играет без давления"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что медиа хотят чемпионства "Ливерпуля", позволяя конкуренту "горожан" играть без внешнего давления.

Благодаря единственному голу Венсана Компани в домашнем матче против "Лестера" подопечные Гвардиолы сохранили инициативу в чемпионской гонке на заключительный тур Премьер-Лиги.

Теперь "горожане" всего в одной победе от чемпионства, и Гвардиола находится в восторге от выступления своей команды, несмотря на негативный внешний фон.

"Люди из медиа хотят, чтобы титул выиграл "Ливерпуль". Поэтому мне жаль их — судьба титула в наших руках".

"Ливерпуль" играет без давления, потому что это не в их руках. Мы под давлением, потому что это в наших руках".

"Остался один матч, и мы постараемся его выиграть. У нас уже 95 очков, и нам нужна еще одна победа. Мы отправимся к "Брайтону" и постараемся выиграть там. Мне не нужно ничего говорить игрокам, потому что они и так достаточно зрелые".

"С "Брайтоном" будет тяжело. Они приехали к "Арсеналу" и добились положительного результата. Мы играли против них в Кубке Англии, и это было тяжело, потому что они сильны физически и хороши при стандартах, и я знаю, что они будут играть за свою честь".

"Однако все в наших руках. Мы отставали на семь очков, но никогда не сдавались. Мы выиграли 13 матчей подряд, и поэтому мы там, где находимся", — сообщил Гвардиола talkSPORT.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2019 14:00

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  1. mcfc-fantactic 07.05.2019 15:02 # mcfc-fantactic
    Король! Все по делу! И не слова про газон,ветер,дождь...чаек))) Традиция должна быть соблюдена - Короли на троне, Лузерпуль на страпоне!ynwa)))

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  2. griezmann 07.05.2019 14:52 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  3. mancityman 07.05.2019 14:45 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  4. vladvlad123 07.05.2019 14:10 # vladvlad123
    Да, АПЛ и клубы АПЛ в лч, конечно, просто топ из топов. Сезон закончиться, а Тотенхем может постфактум оказаться без ЛЧ.

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  5. xin 07.05.2019 14:08 # xin
    Да ну, тухлый чемпик, который играет по сценарию 1-0 все игры.

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  6. vyrentz 07.05.2019 14:06 # vyrentz
    "В эпоху паруса считалось, что души погибших моряков вселяются в чаек и буревестников, и, если одна из этих птиц пролетала над кораблем в открытом океане, значит, приближалась буря. Но больше всего боялись моряки исполинского альбатроса южных морей."

    Ну вы поняли.

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