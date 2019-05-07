Гвардиола признан лучшим тренером Премьер-Лиги в апреле

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером в Премьер-Лиге по итогам апреля.

Гвардиола называется лучшим тренером дивизиона второй раз за три последних месяца благодаря тому ускорению, которое совершили "горожане" в концовке сезона — три месяца подряд со 100-процентным результатом.



Апрель "Сити" начал с победы 2:0 над "Кардиффом", затем последовательно обыграв "Кристал Пэлас" (1:3), "Тоттенхэм" (1:0), "Манчестер Юнайтед" (0:2) и "Бернли" (0:1).



В этот период подопечные Гвардиолы забили девять голов и пропустили только один — со штрафного в исполнении полузащитника "орлов" Луки Миливоевича.



Для каталонского специалиста эта награда становится седьмой в своем роде за карьеру.



Помимо Гвардиолы, на звание Тренера Месяца в апреле также претендовали Юрген Клопп из "Ливерпуля", Скотт Паркер из "Фулхэма" и Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона".