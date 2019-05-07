Анонс матча "Ливерпуль" — "Барселона"

"Ливерпулю" потребуется настоящее чудо, чтобы отыграться против "Барселоны" в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов во вторник вечером.

На прошлой неделе "красные" приятно удивили тем смелым и качественным футболом, который им удалось показать на "Ноу Камп". Подопечные Юргена Клоппа доставили немало проблем сопернику и имели свои моменты.



Однако экс-игрок "Ливерпуля" Луис Суарес и гениальный Лионель Месси обеспечили "Барселоне" разгромную победу 3:0. Если каталонцам удастся отличиться и на "Энфилде", то "красным" нужно будет забивать уже пять голов.



"Мы далеки от того, чтобы сдаться. Если существует возможность выйти в следующий раунд, мы должны постараться".



"Мы хотим отметить свою кампанию в Лиге Чемпионов достойным завершением или еще одним голом. Если нам удастся отыграться, то замечательно, а если мы провалимся, нужно сделать это как можно красивее. Мы должны хотя бы приблизиться к камбэку", — говорил на пресс-конференции Клопп.



- "Ливерпуль" надеется стать всего лишь третьей командой в истории Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов, сумевшей отыграть дефицит в три гола после первого полуфинального матча и выйти в финал — после "Панатинаикоса" в 1970/71 и "Барселоны" в 1985/86.



- Выиграв первый матч плей-офф Лиги Чемпионов с разницей в три гола или более, только три команды проваливались в ответном и вылетали из турниа. Последний раз это приключилось с "Барселоной" (победа 4:1 против "Ромы" в первом матче, поражение 3:0 в ответном).



- В двух последних выездах на "Энфилд" "Барселона" добивалась побед — 1:3 в ноябре 2001 и 0:1 в марте 2007.



- "Барселона" — единственная команда, побеждавшая на "Энфилде" более чем однажды в истории Лиги Чемпионов.



- "Ливерпуль" проиграл только один из 18 домашних полуфинальных матчей каких-либо европейских турниров. То единственное поражение случилось против "Лидса" в Кубке ярмарок в сезоне 1970/71.



- В этом сезоне "Барселона" выиграла уже два матча в Англии — 2:4 против "Тоттенхэма" и 0:1 против "Манчестер Юнайтед".



- "Ливерпуль" не потерпел ни одного поражения в 19 последних домашних матчах во всех турнирах, включая 16 побед. Более продолжительная беспроигрышная серия на своем поле была у "красных" лишь однажды при Юргене Клоппе — 25 поединков с января 2016 по январь 2017.



- "Ливерпуль" не пропускает на "Энфилде" уже 367 минут в рамках Лиги Чемпионов. Последний раз из числа гостей здесь забивал еще нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в сентябре.



- "Барселона" выиграла только пять из 18 последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов, но четыре из пяти этих побед случились против английских команд (две против "Манчестер Сити", по одной против "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед").



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов Лионель Месси забил уже 12 голов — всего на два меньше своего персонального рекорда, установленного в сезоне 2011/12.



Отыгрывать три гола "Ливерпулю" предстоит без нападающих Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха. У первого мышечное повреждение, у второго сотрясение. Также травмирован полузащитник Наби Кейта. Виргил Ван Дейк и Алекс Окслейд-Чемберлен не тренировались в общей группе накануне, но с ними, вероятно, все будет в порядке.



Лига Чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

"Ливерпуль" (Англия) — "Барселона" (Испания). Первый матч — 0:3

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция