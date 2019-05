Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" договаривается о покупке Пауло Дибалы. "Ливерпуль" вступил в борьбу за Дэвида Нереса. "Челси" отложит решение по Курту Зума. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Вингер "Реала" Гарет Бэйл жаждет поговорить с главным тренером Зинедином Зиданом с глазу на глаз насчет своего будущего в Мадриде, но не хочет уходить из клуба. (Daily Mail)



Вопреки слухам, "Арсенал" не собирается продавать нападающего Александра Лакасетта в "Барселону". (The Telegraph)



"Арсенал" заинтересован в вингере "Лилля" Николя Пепе, но не готов заплатить требуемые 69 миллионов фунтов. (The Sun)



"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Ювентусом" о приобретении нападающего Пауло Дибалы за 85 млн. фунтов. (Calciomercato)



"Юнайтед" обсуждает покупку защитника "Ювентуса" Жоау Канселу стоимостью 50 млн. фунтов и готов включить в сделку Маттео Дармиана. (Daily Star)



"Наполи" может перехватить вингера ПСВ Ирвинга Лосано, виды на которого имеет "Юнайтед". (Calciomercato)



Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш обойдется "Сити" в 42 млн. фунтов. (Daily Mail)



Полузащитник Юлиан Брандт не собирается уходить из "Байера" грядущим летом, хотя "Ливерпуль" был готов выплатить его отступные в 21 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" вступил в борьбу за оцениваемого в 35 млн. фунтов вингера "Аякса" Дэвида Нереса. (The Sun)



"Тоттенхэм" и "Эвертон" претендую на полузащитника "Реал Бетиса" Джовани Ло Чельсо. (The Sun)



Защитник Курт Зума проведет предсезонную подготовку с "Челси", после чего лондонцы примут решение насчет его будущего. (Daily Mail)



19-летний голкипер "Челси" Марцин Булка близок к уходу из лондонского клуба, собираясь продолжить карьеру в ПСЖ. (Goal)



Другое



Экс-наставник "Челси" Антонио Конте оценил вероятность своего возвращения в Серию А к следующему сезону в 60 процентов. (Sky Sports)



Зарплаты игроков "Юнайтед", включая Алексиса Санчеса, снижаются на 25 процентов из-за непопадания клуба в Лигу Чемпионов на следующий сезон. (Daily Mail)



"Вест Хэм" договаривается о товарищеском матче с "Лацио" на Лондонском стадионе. (Football.London)



Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо был назван самым дорогим футболистом в Европе не старше 20 лет. На втором месте Маттео Гендузи из "Арсенала". (CIES)



Рио Фердинанд стал жертвой троллинга после своего твита о том, что "настоящий МЮ вернулся". С момента публикации этого сообщения в социальной сети "красные дьяволы" выиграли только два из 11 матчей, вылетели из Лиги Чемпионов и Кубка Англии, остались за пределами топ-4 Премьер-Лиги. (The Sun)



Открытый автобус, на котором "Норвич" отмечал победу в Чемпионшипе и выход в Премьер-Лигу, сломался во время праздничного парада. (BBC)