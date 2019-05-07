Светская хроника за вторник

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" договаривается о покупке Пауло Дибалы. "Ливерпуль" вступил в борьбу за Дэвида Нереса. "Челси" отложит решение по Курту Зума. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Вингер "Реала" Гарет Бэйл жаждет поговорить с главным тренером Зинедином Зиданом с глазу на глаз насчет своего будущего в Мадриде, но не хочет уходить из клуба. (Daily Mail)

Вопреки слухам, "Арсенал" не собирается продавать нападающего Александра Лакасетта в "Барселону". (The Telegraph)

"Арсенал" заинтересован в вингере "Лилля" Николя Пепе, но не готов заплатить требуемые 69 миллионов фунтов. (The Sun)

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Ювентусом" о приобретении нападающего Пауло Дибалы за 85 млн. фунтов. (Calciomercato)

"Юнайтед" обсуждает покупку защитника "Ювентуса" Жоау Канселу стоимостью 50 млн. фунтов и готов включить в сделку Маттео Дармиана. (Daily Star)

"Наполи" может перехватить вингера ПСВ Ирвинга Лосано, виды на которого имеет "Юнайтед". (Calciomercato)

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш обойдется "Сити" в 42 млн. фунтов. (Daily Mail)

Полузащитник Юлиан Брандт не собирается уходить из "Байера" грядущим летом, хотя "Ливерпуль" был готов выплатить его отступные в 21 млн. фунтов. (Daily Mirror)

"Ливерпуль" вступил в борьбу за оцениваемого в 35 млн. фунтов вингера "Аякса" Дэвида Нереса. (The Sun)

"Тоттенхэм" и "Эвертон" претендую на полузащитника "Реал Бетиса" Джовани Ло Чельсо. (The Sun)

Защитник Курт Зума проведет предсезонную подготовку с "Челси", после чего лондонцы примут решение насчет его будущего. (Daily Mail)

19-летний голкипер "Челси" Марцин Булка близок к уходу из лондонского клуба, собираясь продолжить карьеру в ПСЖ. (Goal)

Другое

Экс-наставник "Челси" Антонио Конте оценил вероятность своего возвращения в Серию А к следующему сезону в 60 процентов. (Sky Sports)

Зарплаты игроков "Юнайтед", включая Алексиса Санчеса, снижаются на 25 процентов из-за непопадания клуба в Лигу Чемпионов на следующий сезон. (Daily Mail)

"Вест Хэм" договаривается о товарищеском матче с "Лацио" на Лондонском стадионе. (Football.London)

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо был назван самым дорогим футболистом в Европе не старше 20 лет. На втором месте Маттео Гендузи из "Арсенала". (CIES)

Рио Фердинанд стал жертвой троллинга после своего твита о том, что "настоящий МЮ вернулся". С момента публикации этого сообщения в социальной сети "красные дьяволы" выиграли только два из 11 матчей, вылетели из Лиги Чемпионов и Кубка Англии, остались за пределами топ-4 Премьер-Лиги. (The Sun)

Открытый автобус, на котором "Норвич" отмечал победу в Чемпионшипе и выход в Премьер-Лигу, сломался во время праздничного парада. (BBC)


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Автор mihajlo   

Дата 07.05.2019 12:00

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  1. scouser-punk 07.05.2019 12:54 # scouser-punk
    Ливерпуль вступил в борьбу.... (The Sun).... всё понятно)

    (ответить)

  2. vyrentz 07.05.2019 12:30 # vyrentz
    "настоящий МЮ вернулся" и сломанный автобус "Норвича"

    где-то есть некая связь, нутром чую

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  3. livapu19 07.05.2019 12:03 # livapu19
    "Тоттенхэм" и "Эвертон" претендую на полузащитника "Реал Бетиса" Джовани Ло Чельсо. (The Sun)

    Источник: http://fapl.ru/posts/70589/?c=1

    В Чельсо этого топарика

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