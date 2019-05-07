Клопп напомнил "Ливерпулю", как едва не отыграл три гола в Дортмунде

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вспомнил пример из собственного опыта, когда поражение с разницей в три мяча в первом матче плей-офф Лиги Чемпионов не становилось приговором.

После поражения 3:0 "Ливерпуля" от "Барселоны" на прошлой неделе многие поспешили поставить крест на шансах "красных" пробиться в финал европейского турнира.



Однако Клопп совсем не так пессимистичен и вспоминает апрель 2014, когда его дортмундская "Боруссия" с таким же счетом была разгромлена в гостях у "Реала", а затем едва не совершила камбэк дома — подопечные Юргена победили 2:0, плюс Генрих Мхитарян попал в штангу.



"У меня есть собственный опыт, связанный с "Реалом". Тогда мы с "Боруссией" проиграл 3:0 в Мадриде, а затем изменили семь или восемь позиций на домашний матч и победили 2:0, хотя должны были побеждать 5:0. Мы были на порядок лучше".



"Однако тогда это был "Реал", а здесь у нас "Барселона". Есть большая разница. Я не хочу слишком говорить об этом, но своим игрокам я уже рассказал эту историю".



"Это не означает, что подобное снова произойдет, но этого достаточно для меня, чтобы верить. Это мы и делаем, не более того", — цитирует Клоппа Sky Sports.