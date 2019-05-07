Робертсон: "Ливерпулю" нужно сыграть идеально, чтобы пройти "Барселону"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что его команда должна провести идеальный матч, чтобы отыграть три мяча у "Барселоны".

Проиграв первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов со счетом 3:0, "Ливерпуль" оказался на пороге выбывания из европейского турнира. Робертсон понимает, сколь сложная задача стоит перед его командой, но верит, что шансы на чудо еще есть.



"Нам нужно провести идеальный матч и немного удачи, потому что, думаю, они будут помышлять о еще одном голе, чтобы прикончить интригу".



"Мы всегда верим в себя, но уступать три мяча "Барселоне" — это немного другое, нежели забить победный гол в концовке".



"Мы будем сражаться изо всех сил и не сдадимся. Это единственное, что мы можем. Перед нами стоит чертовски сложная задача, но надежда все еще жива, а пока жива надежда, выход из ситуации есть".



"На "Энфилде" уже случались особенные вещи, и мы надеемся на еще один особенный вечер. Нам нужно выложиться на 100 процентов, а также нам нужно немного удачи", — цитирует Робертсона Sky Sports.